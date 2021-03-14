Atualização de cadastro no Caixa Tem, usado no auxílio, começa neste domingo

A Caixa Econômica Federal inicia neste domingo, 14, um ciclo de atualização cadastral do Caixa Tem, aplicativo criado em 2020, que serviu para pagamentos de benefícios como auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS. O objetivo da ação, de acordo com o banco, é oferecer mais segurança aos clientes do app.
A atualização é feita inteiramente por meio do celular - não há necessidade de comparecimento a agências bancárias. O processo não é obrigatório.
O banco deixa claro que é um convite para que isso seja feito, com intuito de maior segurança aos usuários das contas digitais.
O processo de atualização de cadastro será escalonado, a partir de domingo. Na primeira data, os nascidos em janeiro vão poder realizar o procedimento.
Na terça-feira, 16, será a vez de quem nasceu em fevereiro. O calendário vai até 31 de março, com aniversariantes de dezembro.
- Domingo, 14: nascidos em janeiro;
- Terça-feira, 16: nascidos em fevereiro;
- Quinta-feira, 18: nascidos em março;
- Sábado, 20: nascidos em abril;
- Segunda-feira, 22: nascidos em maio;
- Terça-feira, 23: nascidos em junho;
- Quarta-feira, 24: nascidos em julho
- Quinta-feira, 25: nascidos em agosto;
- Sexta-feira, 26: nascidos em setembro;
- Segunda-feira, 29: nascidos em outubro;
- Terça-feira, 30: nascidos em novembro;
- Quarta-feira, 31: nascidos em dezembro.
Como atualizar o aplicativo Caixa Tem
Para realizar o processo de atualização do aplicativo Caixa Tem, o cliente precisa acessar uma conversa que será aberta no app: "Atualize seu cadastro".
Depois, será solicitado que envie a documentação necessária para o procedimento: foto, que será uma selfie, RG, CPF e comprovante de endereço.
O envio é feito totalmente pelo celular.
De acordo com dados fornecidos pela Caixa, o aplicativo Caixa Tem criou mais de 105 milhões de contas digitais em 2020, todas gratuitas. Houve a bancarização, ou seja, inclusão de pessoas que não possuíam contas em bancos, de cerca de 35 milhões de brasileiros.
Criado em meio à pandemia, foi utilizado para pagamento de auxílio emergencial e saques emergenciais do FGTS. Desde dezembro do ano passado, beneficiários do Abono Salarial (PIS) e do Bolsa Família podem também utilizar o aplicativo.
Ainda segundo números da Caixa, em 2020, foram mais de 300 milhões de downloads do aplicativo, com mais de 600 milhões de pagamentos, em um total de mais de R$ 350 bilhões.