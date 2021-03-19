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Por propaganda enganosa

Apple é multada em R$ 10,5 milhões pelo Procon-SP

O órgão afirma que a companhia apresentou cláusulas abusivas em seus termos de garantia e vendeu produtos sem adaptador para o carregador de energia

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:43
A Apple ultrapassou a marca de US$ 1,88 trilhão em valor de mercado
A Apple é uma empresa multinacional norte-americana Crédito: Reuters/Folhapress
O Procon-SP multou a Apple em R$ 10,5 milhões por desrespeito ao Código de Direito ao Consumidor. O órgão afirma que a companhia fez propaganda enganosa ao dizer que modelos do iPhone eram resistentes a água, apresentou cláusulas abusivas em seus termos de garantia e vendeu produtos sem adaptador para o carregador de energia.
O Procon diz que celulares do modelo iPhone 11 Pro, que, segundo sua publicidade, poderiam ser expostos a água, apresentaram problemas sem que a empresa assumisse o reparo.
O órgão diz que também questiona cláusulas como as que dizem que a empresa se isenta de todas as garantias legais e implícitas e contra defeitos não aparentes, além de um termo que dá direito à Apple de fazer cobranças no cartão dos clientes no caso de envio de peças de substituição.
A Apple ainda pode se defender da decisão, diz o Procon-SP.

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