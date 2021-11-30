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Problemas no acesso

App do Bradesco apresenta instabilidade nesta terça-feira (30)

Os problemas ocorrem no dia em que se encerra o prazo para empresas depositarem a primeira parcela do 13° salário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2021 às 16:19

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 16:19

O Bradesco é o banco com maior cobertura de atendimento no município.
Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade nesta terça-feira (30) Crédito: Bradesco/ Divulgação
Clientes do Bradesco têm relatado dificuldades para conseguir acessar suas contas por meio do aplicativo do banco nesta terça-feira (30).
Os problemas ocorrem no dia em que se encerra o prazo para empresas depositarem a primeira parcela do 13º salário.
"O App PF do Bradesco apresentou momentos de intermitência pontuais. Equipes estão trabalhando para regularização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente", informou o Bradesco, em nota.
De acordo com o site de monitoramento de serviços online Downdetector, as notificações em redes sociais de problemas com o acesso aos serviços do aplicativo do Bradesco saltaram para cerca de 300 por volta das 10h. Às 14h40, as notificações chegavam a 400.
As ações preferenciais do banco na Bolsa operavam em queda de 2,17% nesta tarde, em linha com o mercado - no mesmo horário, o Ibovespa registrava perdas de 2,26%, aos 100.493 pontos, com a maior aversão ao risco por conta da nova variante ômicron.

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