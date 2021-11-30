App do Bradesco apresenta instabilidade nesta terça-feira (30)

Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade nesta terça-feira (30) Crédito: Bradesco/ Divulgação

Clientes do Bradesco têm relatado dificuldades para conseguir acessar suas contas por meio do aplicativo do banco nesta terça-feira (30).

Os problemas ocorrem no dia em que se encerra o prazo para empresas depositarem a primeira parcela do 13º salário.

"O App PF do Bradesco apresentou momentos de intermitência pontuais. Equipes estão trabalhando para regularização o mais breve possível. Os demais canais de atendimento operam normalmente", informou o Bradesco, em nota.

De acordo com o site de monitoramento de serviços online Downdetector, as notificações em redes sociais de problemas com o acesso aos serviços do aplicativo do Bradesco saltaram para cerca de 300 por volta das 10h. Às 14h40, as notificações chegavam a 400.