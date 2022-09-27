ANS suspende a venda de 70 planos de saúde; veja a lista

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou a suspensão da venda de 70 planos de saúde de 13 operadoras. A decisão se baseou em reclamações feitas no segundo trimestre por consumidores em relação à cobertura assistencial das operadoras de saúde.
Embora já tenha sido publicada, a medida será válida a partir da próxima sexta (30). Os clientes atuais das empresas continuam protegidos, já que a medida só impede a comercialização dos planos para novos contratantes.
As vendas só poderão ser retomadas caso os planos de saúde melhorem os resultados averiguados pela ANS.
A análise das reclamações dos clientes faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento. Por meio dele, a agência acompanha o descumprimento dos prazos máximos para consultas, exames e cirurgias. Também são considerados os casos de negativa de cobertura assistencial.
Em junho, a ANS já havia proibido a venda de 70 planos de saúde. Naquela circunstância, a suspensão foi baseada nas reclamações coletadas durante o primeiro trimestre do ano.
Neste segundo trimestre, a agência recebeu 37.936 queixas. O número é bem próximo das reclamações do primeiro trimestre do ano: 37.512.
VEJA A LISTA DE PLANOS SUSPENSOS NAS OITO OPERADORAS AFETADAS
(Com número de registro e nome comercial de cada produto)
1 - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA
- 473362152 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO
- 473363151 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM
- 473380151 - NOVO UNIVIDA I - ENFERM
- 481093187 - UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - ENFER
2 - UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
- 485570201 - NACIONAL ADESAO POS - ENF
3 - AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A.
- 456774089 - ESSENCIAL PLUS V P
- 456777083 - ESSENCIAL V
- 456782080 - MASTER V P
- 473138157 - ESSENCIAL III - P ADESÃO
4 - UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- 468497134 - EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO
5 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
- 462796102 - Amil Blue IV Nacional PJ QP
- 467876121 - STAR - PME
- 471208141 - Dental 200 Nac PJCE Doc R
- 472821141 - Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE
- 472831149 - Amil 700 QP Nacional R PJCA
- 472840148 - Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE
- 472929143 - Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA
- 472930147 - Amil 400 QC Nacional R PJCA
- 472932143 - Amil 400 QP Nacional R PJCA
- 472937144 - Amil 400 QC Nacional R PJCE
- 472942141 - Amil 500 QP Nacional R PJCE
- 475219158 - Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a
- 475231157 - Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a
- 475249150 - Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE a
- 475629161 - Medial 400 Nac QP PJCE Copart R a
- 475739164 - NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA
- 475741166 - NEXT Mun São Paulo QC PJCE
- 477099164 - NEXT PLUS RM RJ QC PJCE
- 481730183 - Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ
- 481907181 - Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM PJ
- 482561196 - Amil Fácil 50 QC RJ GM2 PJ
- 483754191 - Amil Fácil S60 QC SP GM PJ
- 483758194 - Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ
- 483762192 - Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ
- 483763191 - Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ
- 483771191 - Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ
- 483778199 - Amil S380 QC Nac R PJ
- 483779197 - Amil S380 QC Nac R Copart PJ
- 483780191 - Amil S380 QP Nac R PJ
- 483802195 - Amil S450 QP Nac R PJ
- 483803193 - Amil S450 QP Nac R Copart PJ
- 483815197 - Amil S750 QP Nac R Copart PJ
- 485419205 - Amil Fácil S60 QC RJ GM PJA
- 485427206 - Amil S380 QP Nac R PJA
- 485429202 - Amil S380 QC Nac R PJA
- 485442200 - Amil Fácil S60 QC SP GM PJA
- 486041201 - Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ
- 486042200 - Amil Fácil S40 QC SP GM PJ
- 486046202 - Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ
- 486050201 - Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ
- 486409203 - Amil CO430 QP Nac Copart PJ
- 486797201 - Amil One S1500 QP Nac R PJ
- 486834200 - Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ
- 488422211 - Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ
- 489859211 - Dental E80 Nac R PF
6 - UNIHOSP SAÚDE LTDA 478744177
- Executivo 700 Senior Enfermaria
7 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
- 456407073 - RUBI
- 461072095 - ORION
- 461073093 - ESMERALDA
- 468576138 - ESSENCIAL
8 - SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES
- 452563049 - SAUDE CLASSICO II
9 - BIOVIDA SAÚDE LTDA.
- 477617178 - BV-SÊNIOR/Enf/SP
- 477627175 - BV-PF/Fam/Enf/SP/ABC
10 - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
- 46833913 - Agile Standart IF
- 479976183 - SELECTION CA 200 Standard
11 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- 412293993 - Santa Casa Saúde-C/Franquia-Mod.Especial-RG
- 412303994 - Santa Casa Saúde-S/Franquia-Mod.Especial-RR
12 - HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA
- 478241171 - PLANSAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL SEM CO-PARTICIPAÇÃO
13 - SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
- 488315212 - CLASSIC I
- 489286211 - CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO
Fonte: ANS