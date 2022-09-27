  • ANS suspende a venda de 70 planos de saúde; veja a lista
ANS suspende a venda de 70 planos de saúde; veja a lista

Interrupção das vendas se dá por causa de reclamações; agência já havia suspendido 70 planos em junho
Agência FolhaPress

27 set 2022 às 14:50

SÃO PAULO - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou a suspensão da venda de 70 planos de saúde de 13 operadoras. A decisão se baseou em reclamações feitas no segundo trimestre por consumidores em relação à cobertura assistencial das operadoras de saúde.
Embora já tenha sido publicada, a medida será válida a partir da próxima sexta (30). Os clientes atuais das empresas continuam protegidos, já que a medida só impede a comercialização dos planos para novos contratantes.
Crédito: Arquivo/Agência Brasil
As vendas só poderão ser retomadas caso os planos de saúde melhorem os resultados averiguados pela ANS.
A análise das reclamações dos clientes faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento. Por meio dele, a agência acompanha o descumprimento dos prazos máximos para consultas, exames e cirurgias. Também são considerados os casos de negativa de cobertura assistencial.

Em junho, a ANS já havia proibido a venda de 70 planos de saúde. Naquela circunstância, a suspensão foi baseada nas reclamações coletadas durante o primeiro trimestre do ano.
Neste segundo trimestre, a agência recebeu 37.936 queixas. O número é bem próximo das reclamações do primeiro trimestre do ano: 37.512.

VEJA A LISTA DE PLANOS SUSPENSOS NAS OITO OPERADORAS AFETADAS 

(Com número de registro e nome comercial de cada produto)
1 - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA 
  • 473362152 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO
  • 473363151 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM 
  • 473380151 - NOVO UNIVIDA I - ENFERM 
  • 481093187 - UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - ENFER 
2 - UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 
  • 485570201 - NACIONAL ADESAO POS - ENF 
3 - AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A. 
  • 456774089 - ESSENCIAL PLUS V P 
  • 456777083 - ESSENCIAL V 
  • 456782080 - MASTER V P 
  • 473138157 - ESSENCIAL III - P ADESÃO
4 - UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
  • 468497134 - EMPRESARIAL PP ESPECIAL COM CO-PARTICIPAÇÃO
5 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
  • 462796102 - Amil Blue IV Nacional PJ QP
  • 467876121 - STAR - PME
  • 471208141 - Dental 200 Nac PJCE Doc R
  • 472821141 - Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE
  • 472831149 - Amil 700 QP Nacional R PJCA
  • 472840148 - Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE
  • 472929143 - Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA
  • 472930147 - Amil 400 QC Nacional R PJCA
  • 472932143 - Amil 400 QP Nacional R PJCA
  • 472937144 - Amil 400 QC Nacional R PJCE
  • 472942141 - Amil 500 QP Nacional R PJCE
  • 475219158 - Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a
  • 475231157 - Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a
  • 475249150 - Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE a
  • 475629161 - Medial 400 Nac QP PJCE Copart R a
  • 475739164 - NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA
  • 475741166 - NEXT Mun São Paulo QC PJCE
  • 477099164 - NEXT PLUS RM RJ QC PJCE
  • 481730183 - Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ
  • 481907181 - Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM PJ
  • 482561196 - Amil Fácil 50 QC RJ GM2 PJ
  • 483754191 - Amil Fácil S60 QC SP GM PJ
  • 483758194 - Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ
  • 483762192 - Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ
  • 483763191 - Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ
  • 483771191 - Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ
  • 483778199 - Amil S380 QC Nac R PJ
  • 483779197 - Amil S380 QC Nac R Copart PJ
  • 483780191 - Amil S380 QP Nac R PJ
  • 483802195 - Amil S450 QP Nac R PJ
  • 483803193 - Amil S450 QP Nac R Copart PJ
  • 483815197 - Amil S750 QP Nac R Copart PJ
  • 485419205 - Amil Fácil S60 QC RJ GM PJA
  • 485427206 - Amil S380 QP Nac R PJA
  • 485429202 - Amil S380 QC Nac R PJA
  • 485442200 - Amil Fácil S60 QC SP GM PJA
  • 486041201 - Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ
  • 486042200 - Amil Fácil S40 QC SP GM PJ
  • 486046202 - Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ
  • 486050201 - Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ
  • 486409203 - Amil CO430 QP Nac Copart PJ
  • 486797201 - Amil One S1500 QP Nac R PJ
  • 486834200 - Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ
  • 488422211 - Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ
  • 489859211 - Dental E80 Nac R PF
6 - UNIHOSP SAÚDE LTDA 478744177 
  • Executivo 700 Senior Enfermaria
7 - SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. 
  • 456407073 - RUBI 
  • 461072095 - ORION 
  • 461073093 - ESMERALDA 
  • 468576138 - ESSENCIAL
8 - SAUDE - SISTEMA ASSISTENCIAL UNIFICADO DE EMPRESAS - SOCIEDADE SIMPLES 
  • 452563049 - SAUDE CLASSICO II
9 - BIOVIDA SAÚDE LTDA. 
  • 477617178 - BV-SÊNIOR/Enf/SP 
  • 477627175 - BV-PF/Fam/Enf/SP/ABC
10 - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 
  • 46833913 - Agile Standart IF 
  • 479976183 - SELECTION CA 200 Standard
11 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
  • 412293993 - Santa Casa Saúde-C/Franquia-Mod.Especial-RG 
  • 412303994 - Santa Casa Saúde-S/Franquia-Mod.Especial-RR
12 - HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA 
  • 478241171 - PLANSAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL SEM CO-PARTICIPAÇÃO
13 - SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 
  • 488315212 - CLASSIC I 
  • 489286211 - CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO
Fonte: ANS

