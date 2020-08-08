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Fraude

Angolanos são presos após tentarem sacar auxílio com documentos falsos

Os documentos foram identificados como falsos pelo Núcleo de Inteligência da CEF, que por sua vez acionou a Delegacia Fazendária da Polícia Federal no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 16:33

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 16:33

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Quatro angolanos foram presos pela Polícia Federal na manhã deste sábado (8) após tentar sacar, usando documentos falsos, dinheiro oferecido como auxílio emergencial pelo governo federal em uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste do Rio).
Os documentos foram identificados como falsos pelo Núcleo de Inteligência da CEF, que por sua vez acionou a Delegacia Fazendária da Polícia Federal no Rio de Janeiro logo depois que o grupo apresentou a documentação na agência.
A equipe da Polícia Federal acompanhou os criminosos desde a saída da agência, onde não conseguiram realizar o saque, até a Avenida das Américas, na Barra da Tijuca (zona oeste), onde o quarteto foi abordado, com o apoio da Polícia Militar.
Além dos documentos falsos, foi apreendido o veículo usado pelos criminosos, que ficava escondido na comunidade Parque do Pinheiro, no Complexo da Maré (zona norte do Rio), e segundo a polícia foi comprado com Cadastro de Pessoa Física (CPF) falso para ser utilizado exclusivamente na prática desse tipo de crime.
Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
Até a publicação desta reportagem, o Estadão não havia localizado representantes dos quatro angolanos para que se manifestem sobre a acusação e a prisão deles.

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