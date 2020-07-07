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Operação Revide

PF ataca quadrilha por fraude em auxílios e aposentadorias por invalidez

As investigações desvendaram que uma organização criminosa composta por médicos, advogados e intermediários que fraudavam benefícios previdenciários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 11:59

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 11:59

Polícia Federal
A Polícia Federal cumpre 23 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista Crédito: Divulgação
Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça (7), a Operação Revide para combater fraudes em auxílios e aposentadorias por invalidez.
São cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, em Guarulhos e Caieiras, em São Paulo, e na cidade mineira de Poços de Caldas, além de medidas restritivas de direitos.
As investigações desvendaram que uma organização criminosa composta por médicos, advogados e intermediários que fraudavam benefícios previdenciários.
Um perito judicial teria sido cooptado pelo grupo para declarar pessoas saudáveis como incapazes para o trabalho em troca de propinas. A PF não divulgou os nomes dos investigados.
O esquema já desviou cerca de R$ 13 milhões, mas a estimativa é que o prejuízo evitado com a desarticulação do grupo chegue aos R$ 27 milhões.

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