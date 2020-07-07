PF ataca quadrilha por fraude em auxílios e aposentadorias por invalidez

A Polícia Federal cumpre 23 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista Crédito: Divulgação

Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça (7), a Operação Revide para combater fraudes em auxílios e aposentadorias por invalidez.

São cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, em Guarulhos e Caieiras, em São Paulo , e na cidade mineira de Poços de Caldas, além de medidas restritivas de direitos.

As investigações desvendaram que uma organização criminosa composta por médicos, advogados e intermediários que fraudavam benefícios previdenciários.

Um perito judicial teria sido cooptado pelo grupo para declarar pessoas saudáveis como incapazes para o trabalho em troca de propinas. A PF não divulgou os nomes dos investigados.