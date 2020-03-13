Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • American Airlines suspende voos entre São Paulo e Dallas e São Paulo e Las Vegas
Redução de viagens

American Airlines suspende voos entre São Paulo e Dallas e São Paulo e Las Vegas

A decisão foi tomada devido a crise com a  pandemia do coronavírus. As rotas serão suspensas a partir da próxima quinta-feira (19)

Publicado em 13 de Março de 2020 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 16:49
American Airlines suspende voos devido ao coronavírus. Crédito: American Airlines
Em decorrência da pandemia do coronavírus, os voos da American Airlines entre São Paulo e Dallas e entre São Paulo e Las Vegas estarão suspensos a partir da próxima quinta-feira (19). A companhia informou também que está reduzindo a oferta de voos transatlânticos em 50% durante abril.
As informações são do jornal Estadão. A expectativa é que os voos entre São Paulo e Dallas sejam retomados em 4 de junho e entre São Paulo e Las Vegas apenas em 25 de outubro, informou a companhia em comunicado.
Durante o verão no hemisfério norte, a redução de viagens internacionais será de 34%.As rotas da empresa entre os Estados Unidos e a Argentina, além da que conecta Santiago, no Chile, a Dallas também foram suspensas.

Veja Também

Disseminação do coronavírus deve mudar configuração do setor aéreo no mundo

Guedes promete medidas para conter crise do coronavírus em 48 horas

Latam suspende 30% dos voos internacionais devido ao coronavírus

O setor aéreo é um dos que mais têm sofrido com a pandemia do coronavírus. As empresas que operam no mercado doméstico brasileiro também já anunciaram estar revendo a oferta e pediram ajuda do governo federal para atravessar a crise.
A Azul e a Latam divulgaram que vão reduzir em 30% seus voos internacionais. A Gol ainda não informou o tamanho do corte, mas confirmou que também o fará.
As ações da Latam, da Gol e da Azul operam em alta nesta sexta-feira, 13, após terem se desvalorizado 47,5%, 70% e 63,5%, respectivamente, nas últimas três semanas. No mesmo período, os papéis da American Airlines recuaram 53%. Às 15h desta sexta (horário de Brasília), porém, a empresa americana subia 1,6%.
(Com informações do Estadão.)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados