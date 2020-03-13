American Airlines suspende voos entre São Paulo e Dallas e São Paulo e Las Vegas

American Airlines suspende voos devido ao coronavírus. Crédito: American Airlines

Em decorrência da pandemia do coronavírus , os voos da American Airlines entre São Paulo e Dallas e entre São Paulo e Las Vegas estarão suspensos a partir da próxima quinta-feira (19). A companhia informou também que está reduzindo a oferta de voos transatlânticos em 50% durante abril.

As informações são do jornal Estadão. A expectativa é que os voos entre São Paulo e Dallas sejam retomados em 4 de junho e entre São Paulo e Las Vegas apenas em 25 de outubro, informou a companhia em comunicado.

Durante o verão no hemisfério norte, a redução de viagens internacionais será de 34%.As rotas da empresa entre os Estados Unidos e a Argentina, além da que conecta Santiago, no Chile, a Dallas também foram suspensas.

A Azul e a Latam divulgaram que vão reduzir em 30% seus voos internacionais. A Gol ainda não informou o tamanho do corte, mas confirmou que também o fará.

As ações da Latam, da Gol e da Azul operam em alta nesta sexta-feira, 13, após terem se desvalorizado 47,5%, 70% e 63,5%, respectivamente, nas últimas três semanas. No mesmo período, os papéis da American Airlines recuaram 53%. Às 15h desta sexta (horário de Brasília), porém, a empresa americana subia 1,6%.