AIE eleva projeção para oferta de petróleo pelo Brasil em 2020

Plataforma de petróleo: Agência Internacional de Energia (AIE) eleva a projeção para a oferta de petróleo pelo Brasil neste ano Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/ Agência Petrobras

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou a projeção para a oferta de petróleo pelo Brasil neste ano, mas manteve a expectativa para 2021. Já do lado da demanda doméstica, a entidade, com sede em Paris, voltou a fazer ajustes para cima na projeção do próximo ano, porém, não alterou seu número para o atual.

A AIE espera que a demanda por petróleo pelo Brasil fique em 2,89 milhões de barris por dia (bpd) neste ano. Para 2021, a projeção da entidade teve ligeiro aumento, de 2,98 milhões para 2,99 milhões de bpd, conforme relatório mensal da Agência, publicado na manhã de hoje.

Em termos de produção, a AIE elevou a expectativa para a oferta de petróleo por parte do Brasil para 3,07 milhões de bpd - antes previa 3,05 milhões de bpd. Em relação a 2021, a estimativa foi mantida em 3,28 milhões de bpd.