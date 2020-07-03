'Agronegócio enfrenta desafio mortal de imagem', diz economista

Se o assunto for bem encaminhado, nós temos uma avenida para crescer. O Brasil é o único grande fornecedor do mercado internacional que tem capacidade de aumentar em 10% ou 20% a produção nos próximos anos. O Brasil vive uma crise política. O fato de o governo federal de certa forma negar a pandemia nos prejudicou ainda mais? Infelizmente, sim. Ficou fácil de ver que os dois piores de casos de contaminação e óbitos pelo coronavírus são o Brasil e os EUA, ambos com líderes que negaram a pandemia. O negacionismo na área federal é espantoso. Isso é um pedaço do custo (que vamos pagar). Uma das formas de olhar isso é a oscilação do dólar no Brasil, que é maior do que na média dos emergentes. Essa volatilidade vem da incerteza.