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Medida

Caixa anuncia redução de juros do cheque especial para 1,8% ao mês

O presidente da Caixa disse não querer que ninguém se endivide ou 'vá para o cheque especial', mas recomendou que, quem precisar, procure o banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 07:45

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 07:45

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
Movimentação em frente a agência da Caixa Econômica na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse nesta que quinta-feira (26) que o banco público reduziu a taxa de juro do cheque especial de 2,9% para 1,8% ao mês.
Em março, o banco já havia reduzido a taxa de 4,95% para 2,9% ao mês.
"Nunca vi nada parecido. É basicamente a menor taxa até de crédito pessoal", disse Guimarães ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em live no Palácio da Alvorada.
Guimarães afirmou que espera reduzir ainda mais a taxa, mas que esta redução ainda possibilita ao banco ser rentável.

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O presidente disse não querer que ninguém se endivide ou "vá para o cheque especial", mas recomendou que, quem precisar, procure a Caixa.
"Como eu não entendo de economia e tá dando certo, quero continuar não entendendo", disse Bolsonaro.
Na live, também foi mencionado que o governo deve lançar nos próximos 15 dias um novo programa habitacional.
De acordo com o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), que também participou da live, a ideia é diminuir a taxa de juro habitacional, além de criar um programa de legalização fundiária.
"Temos hoje 10 milhões a 12 milhões de unidades habitacionais que não têm escritura pública. O programa vai apoiar municípios para que possam fazer valer a legislação", disse Marinho.

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