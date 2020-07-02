Presidente da Caixa diz sentir retomada no setor imobiliário

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta quinta-feira (2) que já há uma percepção de retomada no setor imobiliário no mês de junho. "Estamos otimistas com os próximos meses em termos de economia", afirmou, durante coletiva virtual de imprensa.
A Caixa anunciou nesta quinta medidas para o setor imobiliário, tanto para pessoas físicas quanto para construtoras.
"Fizemos R$ 11,1 bilhões em contratações em junho de crédito imobiliário", disse Guimarães, durante sua apresentação.
Ele reconheceu, porém, que o mês de abril - quando houve acirramento da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus - foi de dificuldades para o setor.