Presidente da Caixa diz sentir retomada no setor imobiliário

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta quinta-feira (2) que já há uma percepção de retomada no setor imobiliário no mês de junho. "Estamos otimistas com os próximos meses em termos de economia", afirmou, durante coletiva virtual de imprensa.