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Otimismo

Presidente da Caixa diz sentir retomada no setor imobiliário

A Caixa anunciou nesta quinta-feira (02) medidas para o setor imobiliário, tanto para pessoas físicas quanto para construtoras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 16:53

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:53

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal. Crédito: Vitor Jubini
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta quinta-feira (2) que já há uma percepção de retomada no setor imobiliário no mês de junho. "Estamos otimistas com os próximos meses em termos de economia", afirmou, durante coletiva virtual de imprensa.
Caixa anunciou nesta quinta medidas para o setor imobiliário, tanto para pessoas físicas quanto para construtoras.
"Fizemos R$ 11,1 bilhões em contratações em junho de crédito imobiliário", disse Guimarães, durante sua apresentação.
Ele reconheceu, porém, que o mês de abril - quando houve acirramento da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus - foi de dificuldades para o setor.

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