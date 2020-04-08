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"Coronavoucher"

25,1 milhões já concluíram cadastro por auxílio de R$ 600

Segundo boletim da Caixa, 39,3% dos solicitantes do benefício não têm conta bancária própria e optaram pela abertura da poupança social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 18:43

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 18:43

A Caixa Econômica Federal já registrou 25,1 milhões de pedidos concluídos para o auxílio emergencial de R$ 600 a ser pago durante a crise do novo coronavírus, segundo boletim divulgado às 16 horas desta quarta-feira (8). Conforme o banco, 39,3% dos solicitantes optaram pela poupança social da Caixa para receber os recursos. Isso indica que eles não têm conta bancária própria.
Dinheiro
Dinheiro será pago em três parcelas de R$ 600 Crédito: Pixabay
Os recursos depositados na poupança social da Caixa não poderão ser sacados num primeiro momento, pois estarão disponíveis apenas para transações digitais, como transferências e pagamentos, que poderão ser feitos gratuitamente. O governo ainda vai divulgar um calendário para saques.
Segundo a Caixa, o site https://auxilio.caixa.gov.br já recebeu 186 milhões de visitas. Foram enviados 62 milhões de SMS para confirmação do cadastro.

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O banco também disponibilizou o aplicativo "CAIXA Auxílio Emergencial" para celulares Android (com 21,8 milhões de downloads) e iOS (699 mil downloads).
A central 111 para tirar dúvidas e pedir informações já recebeu 3,3 milhões de ligações, sendo 2,5 milhões apenas nesta quarta-feira.

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