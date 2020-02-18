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Leonel Ximenes

Dom Dario reforça ação social e política da Arquidiocese de Vitória

Com a criação da Comissão para o Desenvolvimento Integral da Pessoa Humana, Igreja Católica pretende  fortalecer a relação  com a sociedade civil organizada; foi criada também a Escola de Fé e Cidadania, para a formação de leigos para atuar na sociedade

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Públicado em 

18 fev 2020 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario recriou a Comissão Justiça e Paz, extinta pelo seu antecessor Crédito: Arquivo
Um ano após assumir a função, dom Dario Campos resolveu reforçar a dimensão social e política da Arquidiocese de Vitória com a criação da Comissão para o Desenvolvimento Integral da Pessoa Humana, uma nova estrutura do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica. O prelado está seguindo as diretrizes do papa Francisco, que unificou os Conselhos Pontifícios de Justiça e Paz, o Cor Unum (conselho de caridade do papa),  a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes e a Pastoral no Campo da Saúde no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.
A antiga Comissão Justiça e Paz  (CJP) foi extinta pelo antecessor de dom Dario, dom Luiz Mancilha Vilela, em agosto de 2018, o que acabou provocando desconforto em setores da Igreja Católica e críticas públicas de diversos setores sociais.
Com a criação da Comissão, dom Dario fortalece a relação da Arquidiocese com a sociedade civil organizada. O arcebispo de Vitória determinou também a criação de um espaço de interlocução com o Poder Público, em todos os níveis, para o fortalecimento e monitoramento das políticas públicas, em especial aquelas que são fundamentais para a vida dos pobres e dignidade das minorias sociais.
O Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória é coordenado pelo padre Kelder Brandão, pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, uma das regiões de maior conflito social na Capital, como o que aconteceu na última sexta-feira (14)
“O Vicariato tem desenvolvido um trabalho de articulação social interessante. A nova comissão não significa a rearticulação da CJP nos moldes em que ela se encontrava. Pelo contrário, ela trata de alinhar a Arquidiocese de Vitória ao projeto do papa Francisco ao criar o Dicastério para a Dignidade Humana para atender os povos refugiados”, explica o padre Kelder.

IGREJA CRIA ESCOLA DE FÉ E CIDADANIA

Dom Dario também resolveu criar a Escola de Fé e Cidadania da Arquidiocese de Vitória, que vai formar  leigos para atuarem na sociedade. “Percebemos que em função do grande fluxo de informações falsas, fragmentadas e manipuladas ideologicamente, proporcionada pelas novas tecnologias de troca de informações, a consciência política de muitos cristãos tem sido capturada pelos meios de comunicação e pelas redes sociais, prejudicando a compreensão do mundo real e, principalmente, de sua vocação transformadora deste mundo”, diz o texto do documento que justifica a criação da escola.

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A Escola de Fé e Cidadania terá formação permanente,  com quatro módulos durante um ano e produção de materiais e eventos de formação. O coordenador executivo será o seminarista Vitor César Zille Noronha e o coordenador pedagógico o professor de Filosofia Maurício Abdalla. A escola começa a funcionar em maio com 45 alunos, mas, se a procura for grande, uma outra turma poderá ser aberta no segundo semestre.
LEIA AQUI AS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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