Dom Dario Campos lamenta falecimento do arcebispo Dom Silvestre

Dom Dario Campos, Arcebispo metropolitano de Vitória Crédito: Eduardo Dias

De acordo com Dom Dario, uma perda é sempre muito difícil. "A gente sente, chora, há também a saudade. Mas por outro lado, também, é um filho de Deus, um irmão nosso, que a gente entrega e devolve a Deus, retorna à casa do Pai", relatou.

Quanto ao legado deixado pelo líder católico, Dom Dario não hesita. "Dom Silvestre deixa um legado de simplicidade, de convivência com o povo, de ser um homem que sabia escutar, de uma espiritualidade muito profunda e totalmente voltado aos mais necessitados e pobres. Desde o Vale do Jequitinhonha, quando lá trabalhou, logo teve uma grande enchente. Pegava no barro, em tijolos, ajudando pessoas a construir suas casas, reconstruir novamente, já que não tinham mais nada. E aqui em Vitória, a presença dele com os mais simples, com a Justiça, com aqueles marginalizados, era bem marcante."

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Com velório previsto para o início desta tarde na Catedral Metropolitana de Vitória, serão também realizadas missas a cada duas horas em homenagem ao clérigo. Além destas celebrações, haverá também a realização da última missa de exéquias neste domingo (17), às 15 horas.

Com relação ao sepultamento em Vila Velha, este será realizado no cemitério do Bosque, conforme desejo do bispo, junto ao túmulo de seus pais. Neste sentido, fica o convite de Dom Dario. "Eu convido, não só o povo católico, mas todos que tiveram um carinho por ele, para que se façam presentes amanhã às 15 horas na Catedral Metropolitana, para a missa de corpo presente e, em seguida, o funeral para o cemitério."

Confira a nota de pesar de Dom Dario Campos:

"Louvemos e agradeçamos ao Altíssimo pelos 87 anos de vida de Dom Silvestre, seus 67 anos de consagração religiosa, 60 anos de sacerdócio ministerial e quase 44 anos de vida como bispo que se completariam no próximo dia 22 de fevereiro, sendo destes, 20 anos dedicados ao pastoreio da Arquidiocese de Vitória, “na força do Espírito Santo”, como era o seu lema.

Glorifiquemos a Deus pelos dons concedidos a Dom Silvestre, e que ele soube partilhar com os irmãos. Louvemos a Deus pelo testemunho de vida de pobreza e por sua dedicação corajosa na defesa da dignidade humana e dos direitos inalienáveis de cada pessoa.

Agradeçamos a Deus por seu exemplo de Pastor zeloso do povo de Deus e por sua atenção especial aos pequenos, pobres e aflitos. Dom Silvestre, agora, se alegre no céu e obtenha o fruto da sua esperança junto de Deus!"