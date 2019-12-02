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Na telona

"Dois Papas" será exibido nos cinemas antes de estreia na Netflix

Filme de Fernando Meirelles chega à Netflix dia 20 de dezembro, mas será exibido no Sesc Glória a partir da próxima semana

Públicado em 

02 dez 2019 às 19:49
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Anthony Hopkins e Johnathan Bryce em "Dois Papas" Crédito: Peter Mountain
Assim como fez com “O Irlandês”, de Martin Scorsese, a Netflix promoverá a estreia de “Dois Papas”, de Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”) em cinemas selecionados Brasil afora. Em Vitória, o Cine Sesc Glória terá exibições a partir da próxima semana - por problemas técnicos, não será exibido a partir desta quinta (5), como inicialmente noticiado. A informação é da distribuidora nacional do filme, a O2. Vale lembrar que a empresa de streaming não conseguiu fechar acordos com as grandes redes e por isso suas estreias têm ocorrido em circuito restrito.
Escrito pelo três vezes indicado ao Oscar Anthony McCarten (“O Destino de Uma Nação”) o filme traz a história real dos bastidores de uma das mais dramáticas transições de poder nos últimos 2000 anos. Frustrado com a direção da Igreja, o cardeal Bergoglio (Jonathan Pryce) pede permissão ao papa Bento XVI (Anthony Hopkins) para se aposentar. Em vez disso, enfrentando escândalos e sua própria insegurança, o introspectivo papa chama seu maior crítico e futuro sucessor em Roma para revelar um segredo que abalaria os alicerces da Igreja Católica. O que se vê dentro dos muros do Vaticano, então, é a disputa entre a tradição e o progresso, a culpa e o perdão, e dois homens muito diferentes confrontando seus passados em busca de terreno comum para forjar o futuro de um bilhão de seguidores em todo o mundo.
Com estreia na Netflix dia 20 de dezembro, o filme rodou festivais e foi bem recebido por onde passou. Os ingressos serão vendidos apenas na bilheteria do teatro.
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Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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