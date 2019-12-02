"Dois Papas" será exibido nos cinemas antes de estreia na Netflix

Assim como fez com “O Irlandês”, de Martin Scorsese, a Netflix promoverá a estreia de “Dois Papas”, de Fernando Meirelles (“Cidade de Deus”) em cinemas selecionados Brasil afora. Em Vitória, o Cine Sesc Glória terá exibições a partir da próxima semana - por problemas técnicos, não será exibido a partir desta quinta (5), como inicialmente noticiado. A informação é da distribuidora nacional do filme, a O2. Vale lembrar que a empresa de streaming não conseguiu fechar acordos com as grandes redes e por isso suas estreias têm ocorrido em circuito restrito.

Escrito pelo três vezes indicado ao Oscar Anthony McCarten (“O Destino de Uma Nação”) o filme traz a história real dos bastidores de uma das mais dramáticas transições de poder nos últimos 2000 anos. Frustrado com a direção da Igreja, o cardeal Bergoglio (Jonathan Pryce) pede permissão ao papa Bento XVI (Anthony Hopkins) para se aposentar. Em vez disso, enfrentando escândalos e sua própria insegurança, o introspectivo papa chama seu maior crítico e futuro sucessor em Roma para revelar um segredo que abalaria os alicerces da Igreja Católica. O que se vê dentro dos muros do Vaticano, então, é a disputa entre a tradição e o progresso, a culpa e o perdão, e dois homens muito diferentes confrontando seus passados em busca de terreno comum para forjar o futuro de um bilhão de seguidores em todo o mundo.