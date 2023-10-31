Real digital: entenda o impacto do Drex na economia

A evolução tecnológica tem desempenhado um papel fundamental na transformação da economia global, com o surgimento de novas ferramentas e sistemas que alteram a maneira como conduzimos transações financeiras. Entre essas inovações, o Drex, a moeda digital do Banco Central do Brasil , desponta como uma mudança significativa. Este artigo explora o impacto do Drex na economia, discutindo como essa nova abordagem pode aprimorar a eficiência, elevar os níveis de segurança e promover inclusão financeira.

O Drex pode acelerar consideravelmente a velocidade das operações financeiras Crédito: Shutterstock

Uma das áreas em que o Drex pode ter um impacto significativo na economia é na melhoria da eficiência nas transações financeiras. Ao eliminar a necessidade de intermediários, o Drex pode acelerar consideravelmente a velocidade das operações financeiras. Isso é particularmente relevante em um cenário de comércio exterior, onde a moeda digital facilita as trocas entre moedas estrangeiras, tornando as negociações comerciais mais eficazes. A eliminação da necessidade de conversões de moeda e o estabelecimento de preços mais definidos podem otimizar as operações globais, resultando em economia de tempo e redução de custos.

Além de aumentar a eficiência, o Drex também traz melhorias substanciais na segurança das transações financeiras. Com a Tecnologia de Registro Distribuído (DLT) subjacente, todas as transações feitas com Drex são registradas em um ambiente altamente seguro e transparente. Isso reduz a incidência de fraudes e elimina a necessidade de confiar em intermediários, tornando as transações mais seguras para todas as partes envolvidas.

Uma das promessas do Drex é o seu potencial para promover a inclusão financeira. A acessibilidade proporcionada pelo Drex, que permite operações por meio de carteiras digitais em dispositivos móveis, pode ser uma maneira eficaz de trazer uma parte significativa da população que estava à margem dos serviços bancários tradicionais para o sistema financeiro.

Com transações mais baratas e acessíveis, o Drex pode proporcionar a muitas pessoas a oportunidade de usufruir de serviços financeiros que previamente estavam fora do alcance. Isso poderia revolucionar a economia, permitindo que mais pessoas participem ativamente e contribuam para o crescimento econômico do país.

Para uma compreensão mais tangível das implicações do Drex, analisemos exemplos concretos. Primeiramente, o real digital atua como um guardião contra a lavagem de dinheiro, pois cada transação deixa um rastro digital claro, dificultando a dissimulação de atividades suspeitas. Isso é reforçado por rigorosas regulamentações e análises de padrões, promovendo segurança e facilitando a cooperação internacional para conter atividades criminosas no sistema financeiro.

Outro cenário envolve transações imobiliárias, nas quais os contratos inteligentes, habilitados pelo Drex, automatizam o processo. Isso reduz substancialmente os custos envolvidos e aprimora a eficiência operacional. Além disso, a Tecnologia de Registro Distribuído (DLT) oferece uma camada extra de segurança, construindo confiança entre todas as partes envolvidas nas transações.

O Drex representa um passo audacioso na direção de um sistema financeiro mais inovador e equitativo. Embora ainda esteja em fase de testes, a expectativa é que a sua implementação completa aconteça nos próximos anos. À medida que mais empresas e indivíduos se adaptam e adotam o real digital, podemos esperar uma economia mais eficiente e segura, com uma base mais ampla de inclusão financeira.