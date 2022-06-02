Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tecnologia

Popularidade digital e popularidade real: os dois extremos

Nem tudo que reluz como digital é real. Há quem seja um fenômeno nas redes, mas no mundo real não é conhecido ou reconhecido por todos. Isso acontece com artistas e “personalidades”

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

02 jun 2022 às 02:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Celular nas redes sociais
Smartphone usando as redes sociais Crédito: Pexels
Quase toda quinta-feira temos conversado sobre os meandros das redes sociais em diversos contextos, sobretudo, na política, neste ano eleitoral. Hoje, trago um tema que enche e esvazia egos, a popularidade digital e a popularidade real – o paradoxo entre os dois extremos.
Sabemos muito bem do contexto da eleição anterior. Fala-se até de uma eleição de rede social, ou digital, que culminou com a vitória do atual presidente e dos atuais parlamentares. Todos sabem do seu esforço e dedicação diária nas redes sociais para comunicar, convencer e conversar com seus seguidores.
Hoje, já se fala que Bolsonaro possui um rebanho bastante engajado nas redes sociais, é umas das lideranças políticas com mais seguidores nas redes quando comparado com os demais candidatos à presidência, por exemplo. Interlocutores do presidente dizem que ele utiliza as redes como um termômetro para medir seus pesos e suas palavras, seus comportamentos, reações, e daí por diante. Parece não haver dúvida de que temos um presidente conectado as redes sociais e a seu grupo, mas e conectado ao mundo real?

Veja Também

Nossa miséria mental está no tempo gasto rolando o feed das redes sociais

Assassinato de reputações nas redes sociais virou sinônimo de politicamente correto

Esse tema nos coloca diante de um paradoxo, sem medo de errar. Há quem seja um fenômeno nas redes, mas no mundo real não é conhecido ou reconhecido por todos. Isso acontece com artistas, “personalidades”. As redes sociais não estão formatadas para a realidade, para a diversidade, para as diferenças, mas para aquilo que nos conecta com nós mesmos a partir dos nossos interesses, a partir daquilo que curtimos e que, por ora, nos identificamos. Bauman já dizia das bolhas. E qual o maior perigo dessa ou dessas bolhas? Acreditar que elas são o suprassumo da minha fama e da minha popularidade.
Hoje, tudo o que circula nas redes sociais tem fisionomia de verdade, razão pela qual vemos tantos com os olhos fitos na popularidade de uma liderança política nas redes que não aceitam se questionar quando colocados em xeque com as pesquisas eleitorais (por exemplo) que podem sim ser questionadas, mas ao mesmo tempo podem ser uma fotografia da realidade da real popularidade.
Logo, logo, chega outubro, e a discussão que estamos abrindo hoje pode não fazer sentido ao primeiro olhar, mas ela se manterá aberta e por diversos motivos poderemos pautá-la com ainda mais envergadura quando as urnas forem abertas. Precisamos distinguir popularidade com a realidade. As duas podem sim fazer sentido, mas também podem não fazer. Acreditar que as redes estão bombando e que elas são termômetro para nutrir o desejo e as convicções pode ser apenas uma justificativa para não se encontrar com a frustração lá na frente.
As redes são instrumentos, são eficazes, são canais, são mídias, são espaços, mas nem tudo que reluz como digital é real.

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Redes Sociais Tecnologia Direito Digital
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados