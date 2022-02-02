Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Análise

Estrangeiros surfam na bolsa brasileira enquanto investidor doméstico patina

Enquanto as bolsas americanas registraram o pior janeiro desde a crise de 2008, a bolsa brasileira entregou 6,98% de performance, capitaneada por commodities e bluechips em geral, sendo uma das bolsas que mais se apreciaram no mês

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 08:55

Públicado em 

02 fev 2022 às 08:55
Romero Oliveira

Colunista

Romero Oliveira

Em minha primeira participação como colunista da A Gazeta, busquei trazer uma visão mais otimista frente ao péssimo ano da bolsa brasileira em 2021, onde acumulamos 11,8% de queda, ficando entre as piores bolsas do mundo no ano. Porém, ao analisar o lucro das empresas, ficava claro que a perspectiva não era nem de perto o que os preços refletiam, o que poderia se desenhar uma janela de oportunidade na bolsa, visto que os ativos ficaram mais baratos!

Veja Também

Ativos com maior peso no índice interferem na performance

Enquanto isso, as bolsas americanas, europeias, asiáticas e até mesmo de outros países em desenvolvimento surfaram a onda de liquidez e otimismo global, fechando o ano próximo das suas máximas históricas.
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Crédito: Rawpixel / Getty Images/iStockphoto
O mês de janeiro corroborou que existia um exagero nos preços até então praticados em uma parcela significativa das ações da bolsa brasileira. Enquanto as bolsas americanas registraram o pior janeiro desde a crise de 2008, a bolsa brasileira entregou 6,98% de performance, capitaneada por commodities e bluechips em geral, sendo uma das bolsas que mais se apreciaram no mês. Além disso, o dólar, que fechou dezembro na faixa dos R$ 5,57, agora negocia próximo de R$ 5,30.

Veja Também

Imposto de Renda: saiba como declarar investimentos na Bolsa

Via de regra, quando as bolsas pelo mundo vão mal, como aconteceu no mês passado, países emergentes como o Brasil, em geral, tendem a seguir de perto essa performance. Porém, os preços estavam tão depreciados que os investidores estrangeiros que estão preocupados com a perspectiva de inflação e juros mais altos buscaram proteção em commodities! E qual bolsa do mundo melhor para se comprar commodities do que a brasileira? Temos empresas do setor de petróleo, minério, celulose, proteína e commodities agrícolas.

Veja Também

Ações gringas desbancam Bolsa brasileira e viram queridinhas do investidor

Durante o mês de janeiro foi registrada uma entrada de aproximadamente R$ 28,1 bilhões na bolsa brasileira proveniente de investidores estrangeiros, após um mês forte de dezembro, onde foi registrada a entrada de R$ 14,5 bilhões.
Gráfico 1
Gráfico 1 Crédito: Romero Oliveira / Seu Dinheiro
Do outro lado, o investidor doméstico em geral segue reduzindo exposição em bolsa, provavelmente atraído pela alta da taxa de juros. Em janeiro, os fundos de ações domésticos sofreram R$ 8,3 bilhões em resgates.
Gráfico 2
Gráfico 2 Crédito: Romero Oliveira / Seu Dinheiro
Nos últimos anos o Brasil passou por uma revolução no mercado de capitais graças ao juro baixo e houve uma migração em massa de investidores pessoas físicas para a bolsa. Investidores esses com baixa experiência e pouca instrução da dinâmica dos investimentos em ações e que, provavelmente, estão fazendo exatamente o contrário do que se sugere: comprando na alta e vendendo na baixa!

Leia mais colunas Seu Dinheiro

Vídeo: entenda como funciona o Open Banking em 2 minutos

De olho na inflação e as oportunidades em renda fixa

Efeito manada deixa fundos imobiliários voláteis

O 3º passo do investidor é diversificar seus investimentos; veja dicas

Economia brasileira pode sangrar ou surfar com decisão dos juros americanos

Romero Oliveira

Tópicos Relacionados

Política dinheiro Economia Estados Unidos Investimentos Europa Bolsa de Valores Romero Oliveira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES
Imagem de destaque
Família de Alexandre de Moraes quer me constranger com processo baseado em alegação falsa, diz senador Alessandro Vieira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados