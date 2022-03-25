Fundo multimercado é o curinga do time no meio-campo dos investimentos

Nos vídeos anteriores, começamos a falar sobre como montar uma carteira de investimentos como se fosse um time de futebol, fazendo um paralelo entre o esquema tático da seleção do time e a locação estratégica da carteira. Uma carteira de investimentos diversificada precisa de uma escalação criteriosa para ter bons resultados.

Neste vídeo, veja que o Fundo Multimercado funciona como um curinga no "meio-campo" desse time, sendo uma boa alternativa em ter uma carteira diversificada com um único investimento.

É importante buscar gestores especialistas que tenham excelente histórico, que podem te entregar prêmio a longo prazo, porque os custos dos fundos multimercados não são baratos.