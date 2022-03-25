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Escalação campeã

Fundo multimercado é o curinga do time no meio-campo dos investimentos

Uma carteira de investimentos diversificada precisa de uma escalação criteriosa para ter bons resultados. Saiba quem funciona como meio-campo desse time e como escolher o melhor

Publicado em 25 de Março de 2022 às 10:21

Públicado em 

25 mar 2022 às 10:21
Renan Lima

Colunista

Renan Lima

Nos vídeos anteriores, começamos a falar sobre como montar uma carteira de investimentos como se fosse um time de futebol, fazendo um paralelo entre o esquema tático da seleção do time e a locação estratégica da carteira. Uma carteira de investimentos diversificada precisa de uma escalação criteriosa para ter bons resultados.
Neste vídeo, veja que o Fundo Multimercado funciona como um curinga no "meio-campo" desse time, sendo uma boa alternativa em ter uma carteira diversificada com um único investimento.
É importante buscar gestores especialistas que tenham excelente histórico, que podem te entregar prêmio a longo prazo, porque os custos dos fundos multimercados não são baratos. 
Freepik Jogador de futebol pronto para jogar com a bola de futebol ardente
Jogador de futebol pronto para jogar Crédito: Freepik | Alphaspirit | Dreamstime.com

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Renan Lima

Planejador financeiro e fundador do Meu Patrimônio

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