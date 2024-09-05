Política fiscal: saiba como os gastos públicos interferem no seu dia a dia

Controle das contas públicas são essenciais Crédito: Shutterstock

Muito se fala em política fiscal, mas você sabe o que é e como ela afeta seu dia a dia? De forma resumida, é um conjunto de medidas do governo para manter a administração e o controle de orçamento público. É por meio dela que o Executivo busca ajustar a sua arrecadação e direcionar os gastos públicos.

Entre os principais objetivos podemos citar três: promoção do crescimento econômico; controle da inflação; e redistribuição de renda.

Assim, para que o governo alcance o crescimento econômico, é necessário que a adoção de algumas medidas de austeridade para direcionar recursos em investimentos estratégicos, como infraestrutura, educação e saúde.

Para que uma cidade, por exemplo, possa crescer e se desenvolve, é importante ruas boas, escolas de qualidade e hospitais bem equipados. Investimentos são imprescindíveis.

Outro fator que pode contribuir para o crescimento econômico é a redução de impostos ou incentivos fiscais em áreas estratégicas, pois assim o governo aumenta a renda disponível para a população.

Para deixar mais claro, podemos comparar a economia como uma corrida. As empresas são os atletas e os impostos são um peso nas suas costas. Quando o governo reduz os impostos, é como se ele estivesse tirando um peso das costas dos atletas, permitindo que eles corram mais rápido e mais longe. Assim, as empresas podem crescer mais rápido e gerar mais riqueza para o país.

Por outro lado, como um dos objetivos da política fiscal também é controlar a inflação, quando ela estiver mais alta do que sua meta, o governo pode adotar medidas para desacelerá-la.

Nesse cenário, a administração pública pode reduzir gastos com obras públicas e aumentar os impostos, limitando a circulação de dinheiro na economia.

Por fim, a redistribuição de renda nada mais é do que uma ação governamental de combater a desigualdade social por meio de programas sociais, tais como Bolsa Família, auxílios estudantis e casas populares.

Além de programas sociais, a redistribuição de renda também ocorre quando o governo investe em serviços públicos gratuitos, como saúde e educação, garantindo que todos tenham acesso.

Em resumo, o objetivo central da política fiscal é criar um ambiente econômico estável e próspero, em que o crescimento seja sustentável, a inflação esteja sob controle, as contas públicas sejam saudáveis e as desigualdades sejam minimizadas.