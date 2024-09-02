Produção de carro elétrico não é solução milagrosa para o meio ambiente

Nos últimos anos, a popularidade dos carros elétricos tem crescido exponencialmente, sendo, muitas vezes, promovidos como a solução definitiva para a crise ambiental que enfrentamos. Embora a emissão de gases de efeito estufa durante a operação de um veículo elétrico seja significativamente mais baixa do que as de um carro movido a combustíveis fósseis, essa mudança não é uma solução milagrosa. É importante discutir que escolher um carro elétrico não garante necessariamente uma melhoria ambiental no médio e longo prazo, especialmente quando consideramos aspectos como a produção, o descarte e a substituição das baterias.

Carros elétricos nos condomínios Crédito: Shutterstock

Um dos principais pontos de discussão sobre os veículos elétricos é a produção das baterias de íon de lítio, que são fundamentais para o funcionamento desses automóveis. A mineração de lítio e materiais como cobalto e níquel tem um grande impacto ambiental, além da exploração muitas vezes ocorrer em locais onde os direitos humanos e as normas ambientais são negligenciados. A extração de lítio, por exemplo, consome grandes quantidades de água e pode causar a degradação de ecossistemas locais. Portanto, embora os carros elétricos não emitam poluentes durante seu uso, o impacto ambiental de sua fabricação é significativo e não deve ser ignorado.

Outro ponto crucial é a questão da vida útil das baterias. Em geral, as baterias de carros elétricos têm uma vida útil que varia entre 8 e 15 anos, dependendo do modelo do veículo e das condições de uso. Após esse período, as baterias precisam ser substituídas, e a pergunta que surge é: o que fazer com essas baterias descartadas? O descarte inadequado de baterias de íon de lítio pode levar à contaminação do solo e da água, uma vez que esses componentes contêm substâncias químicas nocivas. Embora já existam tecnologias para a reciclagem dessas baterias, os processos ainda não estão suficientemente desenvolvidos ou amplamente implementados, o que gera preocupações sobre o futuro do descarte dos veículos elétricos.

No Brasil, o custo da substituição das baterias pode ser alarmante para os proprietários de carros elétricos. O valor médio para a troca de uma bateria de carro elétrico no Brasil gira em torno de R$ 20 mil a R$ 40 mil, dependendo do modelo do veículo e da capacidade da bateria. Esse custo elevado pode desincentivar os consumidores e levantar questões sobre a viabilidade econômica da transição para veículos elétricos. Além disso, o impacto econômico se estende a questões sociais, como a acessibilidade ao transporte sustentável, visto que a maioria das populações de baixa renda pode ser excluída dessa nova mobilidade devido ao alto custo inicial e de manutenção.

Por fim, é essencial que a sociedade não veja os carros elétricos como a única resposta para os desafios ambientais. A adoção de transporte coletivo eficiente, a promoção de modos de transporte alternativos, como bicicletas e caminhadas, e a melhoria da infraestrutura para esses meios são soluções que podem ser tão eficazes quanto a popularização dos carros elétricos.