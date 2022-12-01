Selic a 13,75%, mas até quando? Mercado discute previsão de queda

Nas projeções mais recentes, esperava-se que a taxa começasse a cair em março de 2023, mas há riscos para que isso se torne realidade.

O primeiro risco é que a inflação acelere, ou deixe de ceder no nível esperado. O IPCA de outubro foi um exemplo disso, porque veio em um nível bastante salgado, passado o impacto da desoneração dos combustíveis.

O último risco, mas não menos importante, é o fiscal. O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem externado em algumas falas a preocupação que o descontrole nas contas públicas possa trazer impacto para a expectativa de juros. Elevação de gastos sem contrapartida em impostos tem efeito inflacionário, pois acaba sustentando a demanda sem aumento de produtividade. E na hipótese da situação sair um pouco do controle, o país pode perder credibilidade e ver o dólar subir, retroalimentando a inflação.