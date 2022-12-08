Qual é o limite de atuação dos influenciadores digitais de finanças?

Influenciadores digitais dão dicas em diversas áreas, inclusive nas finanças pessoais Crédito: Photographer Dragos Condrea

Hoje em dia encontramos quase todo tipo de informação nas redes sociais, e com finanças não é diferente. O número de influenciadores e produtores de conteúdo em assunto ligados a investimentos e gestão financeira pessoal é expressivo.

A CVM – Comissão de Valores Mobiliários – vem discutindo o papel dos influenciadores de finanças e sinalizou que pretende abordar o assunto em 2023. A ideia não é proibir ou dificultar a atuação destes influenciadores, mas estabelecer limites.

De fato, existe uma importante questão sobre responsabilidade. Pessoas que eventualmente sigam as recomendações que encontram nas redes sociais podem vir a ter prejuízos. Portanto, é algo que pode afetar a vida das pessoas de forma muito decisiva.

Existe também o risco de conflito de interesses. Imagine que um influenciador com muitos seguidores indique a compra de uma ação pouco líquida, mesmo não tendo fundamentos para isso. É possível que haja algum impacto no preço da ação, o que poderia configurar uma possível manipulação do mercado. Neste caso, é difícil responsabilizar o influenciador, sem que haja uma atualização na legislação atual.

Em relação às profissões ligadas ao mercado financeiro, a CVM age estabelecendo as exigências de formação, certificação e registro, e assinalando os limites de atuação de cada profissional. Ao analista, por exemplo, cabe analisar ativos e emitir recomendações e análises, exclusivamente.

Ou seja, na norma atual, um influenciador que não seja um analista registrado na CVM não pode emitir nenhum juízo de valor sobre qualquer produto ou ativo. Em outras palavras, dizer o que é bom ou ruim para comprar ou vender. De fato, há influenciadores que fazem isso, sem que tenham qualquer registro profissional, uma clara extrapolação das competências.

Neste caso, é como se um influenciador, que não seja um profissional registrado e formado, indicasse um remédio para curar uma doença.

De uma forma geral, é aceito que influenciadores de finanças atuem como educadores, ou seja, ensinando conceitos e trazendo informações. O risco está em tentar ocupar o espaço da atuação profissional, mesmo que seja apenas na caça de likes.