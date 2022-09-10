Mais lições para evitar erros comuns entre investidores iniciantes

Na semana passada começarmos a falar sobre alguns erros que são comuns aos investidores iniciantes. Acompanhe um pouco mais sobre esse assunto nesta segunda parte. (Confira a primeiras lições)
SEJA PACIENTE
Querer ganhar tudo muito rápido está na origem de muitos dos erros dos investidores. O retorno virá no tempo, isso ninguém vai mudar. Toda vez que existe uma chance de ganho rápido, provavelmente, haverá chance de perda na mesma velocidade.
A melhor maneira de conseguir ótimos retornos é ganhar consistência, que será resultado de diversas variáveis, entre elas, o conhecimento do mercado, a racionalidade, o autoconhecimento, e por que não, a coragem no momento e no tempo certo.
Diversificar investimentos é dica importanteCrédito: Getty Images/iStockphoto
NÃO PERCA TEMPO DEMAIS COM SEUS INVESTIMENTOS
Parece até uma brincadeira, mas não é.
Quando você é um investidor iniciante, provavelmente ainda é muito mais importante ganhar dinheiro trabalhando do que investindo. Infelizmente é comum que os investidores se encantem com o mercado financeiro e acabem seduzidos pela sua dinâmica, gastando horas na frente da tela de negociação da Bolsa e em discussões intermináveis com outros investidores iniciantes. O problema é que isso pode trazer prejuízos para a sua atividade profissional ou até para o seu convívio social.
No início da jornada como investidor, é muito importante fazer novos aportes, e isso só se alcança tendo uma renda cada vez melhor.
Neste caso, é uma questão de ordenar prioridades. Se o dinheiro que mais faz diferença é o do seu salário, procure investir de forma correta, mas foque prioritariamente na sua carreira. Se ao longo do tempo, os seus investimentos crescerem e a relação de importância se alterar, você realinha a rota. Só não perca o foco no que realmente importa.
Em toda em qualquer atividade, haverão boas e más ofertas, e cabe a cada um analisar o que é melhor para si. Não é diferente nas ofertas de investimentos. As instituições procuram ter os melhores produtos e oportunidades, mas nem toda oferta deve ser aceita por você.
É por isso que para ser um investidor de sucesso, é necessário ter algum conhecimento, que deverá ser cada vez maior na medida em que o volume investido cresce. Grandes investidores necessariamente precisam saber mais e acumular mais conhecimento, por isso, se você quer ser um deles, precisa aprender mais e desenvolver senso crítico.
Confiar cegamente pode levar à compra de produtos de investimentos caros ou inadequados, como, por exemplo, uma Previdência para uma reserva que deveria ser de curto prazo, produtos caros com baixo retorno, ou até o famigerado título de capitalização, muitas vezes vendido como um investimento, mas que na verdade é um jogo. E de azar.
Seja qual for o modelo de atendimento ao investidor que você escolha, em corretora ou banco, via consultoria, gestão ou assessoria, procure profissionais referenciados e que inspirem confiança.
A melhor maneira de encontrá-los é pedindo indicações de outros investidores que sejam próximos a você, e que já tenham alguma experiência com investimentos. Preparo técnico, profissionalismo, cortesia, todas são características importantes para um profissional de investimentos. Mas a principal delas é ser alguém que se preocupe genuinamente em ajudar você a investir melhor.
Administrador de Empresas (UERJ), pós-graduado em Engenharia Econômica (UERJ), certificado CFP® e Ancord. 21 anos de carreira no mercado financeiro, com passagens pelo atendimento Private, Alta Renda, Gestora de Recursos, Tesouraria e Educadoria Corporativa. Desde 2018, sócio da Pedra Azul Investimentos, escritório de assessoria de investimentos sediado em Vitória-ES.