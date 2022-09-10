Mais lições para evitar erros comuns entre investidores iniciantes

Na semana passada começarmos a falar sobre alguns erros que são comuns aos investidores iniciantes. Acompanhe um pouco mais sobre esse assunto nesta segunda parte. ( Confira a primeiras lições

SEJA PACIENTE

Querer ganhar tudo muito rápido está na origem de muitos dos erros dos investidores. O retorno virá no tempo, isso ninguém vai mudar. Toda vez que existe uma chance de ganho rápido, provavelmente, haverá chance de perda na mesma velocidade.

A melhor maneira de conseguir ótimos retornos é ganhar consistência, que será resultado de diversas variáveis, entre elas, o conhecimento do mercado, a racionalidade, o autoconhecimento, e por que não, a coragem no momento e no tempo certo.

Diversificar investimentos é dica importante Crédito: Getty Images/iStockphoto

NÃO PERCA TEMPO DEMAIS COM SEUS INVESTIMENTOS

Parece até uma brincadeira, mas não é.

Quando você é um investidor iniciante, provavelmente ainda é muito mais importante ganhar dinheiro trabalhando do que investindo. Infelizmente é comum que os investidores se encantem com o mercado financeiro e acabem seduzidos pela sua dinâmica, gastando horas na frente da tela de negociação da Bolsa e em discussões intermináveis com outros investidores iniciantes. O problema é que isso pode trazer prejuízos para a sua atividade profissional ou até para o seu convívio social.

No início da jornada como investidor, é muito importante fazer novos aportes, e isso só se alcança tendo uma renda cada vez melhor.

Neste caso, é uma questão de ordenar prioridades. Se o dinheiro que mais faz diferença é o do seu salário, procure investir de forma correta, mas foque prioritariamente na sua carreira. Se ao longo do tempo, os seus investimentos crescerem e a relação de importância se alterar, você realinha a rota. Só não perca o foco no que realmente importa.

NÃO COMPRE TUDO QUE AS INSTITUIÇÕES OFERECEM

Em toda em qualquer atividade, haverão boas e más ofertas, e cabe a cada um analisar o que é melhor para si. Não é diferente nas ofertas de investimentos. As instituições procuram ter os melhores produtos e oportunidades, mas nem toda oferta deve ser aceita por você.

É por isso que para ser um investidor de sucesso, é necessário ter algum conhecimento, que deverá ser cada vez maior na medida em que o volume investido cresce. Grandes investidores necessariamente precisam saber mais e acumular mais conhecimento, por isso, se você quer ser um deles, precisa aprender mais e desenvolver senso crítico.

Confiar cegamente pode levar à compra de produtos de investimentos caros ou inadequados, como, por exemplo, uma Previdência para uma reserva que deveria ser de curto prazo, produtos caros com baixo retorno, ou até o famigerado título de capitalização, muitas vezes vendido como um investimento, mas que na verdade é um jogo. E de azar.

PROCURE UM PROFISSIONAL DE CONFIANÇA

Seja qual for o modelo de atendimento ao investidor que você escolha, em corretora ou banco, via consultoria, gestão ou assessoria, procure profissionais referenciados e que inspirem confiança.