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Isis Parteli

Como cuidar do seu amigo de quatro patas sem prejudicar o bolso

Quem tem sabe: ter um animal de estimação é incrível, mas também exige planejamento financeiro, já que custos para se cuidar do pet podem ser altos

Publicado em 26 de Março de 2024 às 10:14

Públicado em 

26 mar 2024 às 10:14
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Pets: Filhotes de Golden Retriever se alimentando; cachorro; cão
Pets: Filhotes de Golden Retriever se alimentando; cachorro; cão Crédito: Pixabay
Ter um animal de estimação é uma experiência incrível, mas também exige responsabilidade, inclusive, financeira. Os custos com alimentação, saúde, higiene e outros cuidados podem ser significativos, por isso, planejamento é fundamental.
De acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB), o valor médio que uma família precisa investir com alimentação e cuidados com a saúde do pet giram em torno de R$ 200 a R$ 300 por mês, a depender do porte do animal.
O custo médio para cães pequenos, de até 10 kg, é de R$ 274,37. Já os de porte médio (de 11 kg a 25 kg). Já o cálculo para gatos adultos é de cerca de R$ 205,94 mensais.
As despesas envolvem alimentação de qualidade, banho e tosa, vacinas, visitas ao veterinário, medicamentos, além de brinquedos e acessórios. Por isso, planejamento é fundamental:

01

Crie um orçamento específico para o seu pet

Inclua todos os custos regulares, como ração, petiscos, higiene, consultas veterinárias, e os eventuais, como vacinas, exames, internações e acessórios.

02

Defina prioridades

Se o orçamento estiver apertado, priorize a saúde e o bem-estar do animal, ajustando outros itens como acessórios e serviços de luxo.

03

Pesquise e compare preços

Busque alternativas mais acessíveis para alimentação, higiene e outros produtos, como marcas genéricas ou compras em atacado. Rações de boa qualidade nem sempre são as mais caras, portanto, pesquise marcas com bom custo-benefício.

04

Cuidados com a saúde

Prevenção é essencial, por isso, mantenha a carteira de vacinação em dia, realize consultas veterinárias regulares e previna doenças que podem gerar custos maiores no futuro. Considere o seguro pet e avalie a viabilidade de um plano de saúde animal para imprevistos e despesas com internações e cirurgias.

05

Faça você mesmo

Brinquedos e acessórios podem ser feitos em casa com materiais simples, além de estimular a criatividade e o bem-estar do animal.
Cuidar de um pet com responsabilidade exige planejamento e organização para proporcionar uma vida feliz e saudável para seu amigo de quatro patas sem comprometer suas finanças, garantindo o cuidado com seu animalzinho, mas também com o seu bolso.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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