Como cuidar do seu amigo de quatro patas sem prejudicar o bolso

Pets: Filhotes de Golden Retriever se alimentando; cachorro; cão Crédito: Pixabay

Ter um animal de estimação é uma experiência incrível, mas também exige responsabilidade, inclusive, financeira. Os custos com alimentação, saúde, higiene e outros cuidados podem ser significativos, por isso, planejamento é fundamental.

De acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB), o valor médio que uma família precisa investir com alimentação e cuidados com a saúde do pet giram em torno de R$ 200 a R$ 300 por mês, a depender do porte do animal.

O custo médio para cães pequenos, de até 10 kg, é de R$ 274,37. Já os de porte médio (de 11 kg a 25 kg). Já o cálculo para gatos adultos é de cerca de R$ 205,94 mensais.

As despesas envolvem alimentação de qualidade, banho e tosa, vacinas, visitas ao veterinário, medicamentos, além de brinquedos e acessórios. Por isso, planejamento é fundamental:

01 Crie um orçamento específico para o seu pet Inclua todos os custos regulares, como ração, petiscos, higiene, consultas veterinárias, e os eventuais, como vacinas, exames, internações e acessórios. 02 Defina prioridades Se o orçamento estiver apertado, priorize a saúde e o bem-estar do animal, ajustando outros itens como acessórios e serviços de luxo. 03 Pesquise e compare preços Busque alternativas mais acessíveis para alimentação, higiene e outros produtos, como marcas genéricas ou compras em atacado. Rações de boa qualidade nem sempre são as mais caras, portanto, pesquise marcas com bom custo-benefício. 04 Cuidados com a saúde Prevenção é essencial, por isso, mantenha a carteira de vacinação em dia, realize consultas veterinárias regulares e previna doenças que podem gerar custos maiores no futuro. Considere o seguro pet e avalie a viabilidade de um plano de saúde animal para imprevistos e despesas com internações e cirurgias. 05 Faça você mesmo Brinquedos e acessórios podem ser feitos em casa com materiais simples, além de estimular a criatividade e o bem-estar do animal.