Como cuidar do seu amigo de quatro patas sem prejudicar o bolso

01
Crie um orçamento específico para o seu pet
Inclua todos os custos regulares, como ração, petiscos, higiene, consultas veterinárias, e os eventuais, como vacinas, exames, internações e acessórios.
02
Defina prioridades
Se o orçamento estiver apertado, priorize a saúde e o bem-estar do animal, ajustando outros itens como acessórios e serviços de luxo.
03
Pesquise e compare preços
Busque alternativas mais acessíveis para alimentação, higiene e outros produtos, como marcas genéricas ou compras em atacado. Rações de boa qualidade nem sempre são as mais caras, portanto, pesquise marcas com bom custo-benefício.
04
Cuidados com a saúde
Prevenção é essencial, por isso, mantenha a carteira de vacinação em dia, realize consultas veterinárias regulares e previna doenças que podem gerar custos maiores no futuro. Considere o seguro pet e avalie a viabilidade de um plano de saúde animal para imprevistos e despesas com internações e cirurgias.
05
Faça você mesmo
Brinquedos e acessórios podem ser feitos em casa com materiais simples, além de estimular a criatividade e o bem-estar do animal.