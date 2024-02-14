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Isis Parteli

Carnaval: a festa está acabando, mas as contas não

Se o ano só começa após o carnaval, é chegada a hora de iniciar o seu planejamento financeiro para que 2024 seja no azul

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 10:00

Públicado em 

14 fev 2024 às 10:00
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

A folia está terminando, mas, além das lembranças, as contas provavelmente continuam frescas na memória.
Além de gastos com o próprio carnaval, o período de início de ano é marcado por despesas extras, como IPTU, IPVA, além de rematrícula e material escolar, para quem tem filhos.
Contas e dívidas
Passado o carnaval, é hora de focar nas contas a pagar Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
O período de férias e festas costuma ser uma épocas em que o descontrole das finanças acontece, principalmente quando não há um planejamento financeiro que considere esses “gastos extras”.
Há quem diga que o ano só começa após o carnaval, então aproveite que “todo carnaval tem seu fim” para se recuperar da ressaca financeira e colocar suas finanças de volta nos trilhos. Saiba que com um pouco de organização e planejamento isso é possível, entenda como:

1 - Encare a realidade

O primeiro passo é ter uma visão clara da sua situação financeira. Faça uma lista de todos os seus gastos, inclua também as compras parceladas e outras dívidas, caso você possua.

2 - Defina prioridades

Depois de ter uma visão geral dos seus gastos, é hora de definir prioridades. Opte por priorizar o pagamento das dívidas com juros mais altos, como as do cartão de crédito e, em seguida, foque nas contas essenciais, como aluguel, luz, água e internet.

3 - Ajuste o seu orçamento

Revise seus gastos e identifique áreas onde você pode economizar, cortando gastos supérfluos, como refeições fora de casa e compras impulsivas. Além disso, determine quanto você pode separar por mês para quitar suas dívidas e defina um prazo realista para fazer isso.

Além desses 3 passos, outras ações relevantes para manter as finanças em ordem são:
  • Anote tudo: registre todos os seus gastos, desde os mais altos até os mais baixos, pois isso te ajudará a ter uma visão clara da sua situação financeira. 
  • Crie um orçamento: para facilitar o controle dos seus gastos e evitar novas dívidas, defina um orçamento mensal que inclua todas as suas receitas e despesas. 
  • Defina metas: estabeleça suas metas, seja estudar, viajar, comprar a sua casa. Isso certamente será um diferencial para te ajudar a manter o foco e economizar.
Organizar suas finanças não é uma tarefa fácil, mas é possível. Sacuda o glitter e aproveite que “o ano começou” para fazer o seu planejamento financeiro e manter suas finanças no azul.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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