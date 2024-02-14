Carnaval: a festa está acabando, mas as contas não

1 - Encare a realidade
O primeiro passo é ter uma visão clara da sua situação financeira. Faça uma lista de todos os seus gastos, inclua também as compras parceladas e outras dívidas, caso você possua.
2 - Defina prioridades
Depois de ter uma visão geral dos seus gastos, é hora de definir prioridades. Opte por priorizar o pagamento das dívidas com juros mais altos, como as do cartão de crédito e, em seguida, foque nas contas essenciais, como aluguel, luz, água e internet.
3 - Ajuste o seu orçamento
Revise seus gastos e identifique áreas onde você pode economizar, cortando gastos supérfluos, como refeições fora de casa e compras impulsivas. Além disso, determine quanto você pode separar por mês para quitar suas dívidas e defina um prazo realista para fazer isso.
- Anote tudo: registre todos os seus gastos, desde os mais altos até os mais baixos, pois isso te ajudará a ter uma visão clara da sua situação financeira.
- Crie um orçamento: para facilitar o controle dos seus gastos e evitar novas dívidas, defina um orçamento mensal que inclua todas as suas receitas e despesas.
- Defina metas: estabeleça suas metas, seja estudar, viajar, comprar a sua casa. Isso certamente será um diferencial para te ajudar a manter o foco e economizar.