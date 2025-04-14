A maturidade ao investir: estratégia e foco no longo prazo

A maturidade financeira começa com a aceitação de que o mercado é imprevisível. Um dia, manchetes celebram a disparada do Ibovespa; no outro, alertam para uma crise iminente. O investidor experiente sabe que esses ruídos são distrações. Ele não se deixa levar pela euforia de uma alta de 10% em um mês nem entra em pânico quando a carteira encolhe temporariamente. Sua bússola é um plano claro, desenhado com base em objetivos concretos — seja uma aposentadoria confortável, a compra de uma casa ou a educação dos filhos. Esse plano, mais do que qualquer palpite sobre o futuro, guia suas decisões.