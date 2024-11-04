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Vida com propósito

Como se planejar a partir de agora para ter uma aposentadoria tranquila

Com a ajuda de um planejador financeiro, é possível definir a renda desejada, calcular o montante necessário para sustentá-la e determinar os aportes mensais e o período necessário para alcançar seu objetivo

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 09:58

Públicado em 

04 nov 2024 às 09:58
Ana Carolina Mafezoni

Colunista

Ana Carolina Mafezoni

Pensar na aposentadoria, muitas vezes, evoca um misto de preocupação e incerteza, mas essa reflexão pode se transformar em uma jornada de autoconhecimento e satisfação. Planejar não é apenas uma questão de garantir recursos para o futuro, mas, sim, de criar um caminho para uma vida cheia de significado e liberdade.
Por isso, sempre digo: dinheiro não é uma finalidade e, sim, um meio de troca. Ele é uma ferramenta poderosa que, se usada com propósito, pode transformar a maneira como vivemos e tomamos decisões. Ao definir o que realmente buscamos — família, saúde, conhecimento, viagens, sonhos ou bens —, passamos a fazer escolhas financeiras alinhadas com nossos valores. O que você mais valoriza na vida? Quais são as suas prioridades? O seu dinheiro está sendo direcionado para esse propósito?
Mais importante do que trabalhar e guardar dinheiro é descobrir o propósito que te move e, principalmente, aonde você quer chegar Crédito: Shutterstock
A aposentadoria não precisa ser vista como o fim de uma era, mas como o início de um novo capítulo repleto de possibilidades. Planejar essa fase significa criar um futuro em que cada dia pode ser aproveitado com plenitude e tranquilidade. Se a visão é viajar, aprender uma nova habilidade, começar um novo negócio ou se envolver em causas sociais, tudo isso é parte de um planejamento de vida bem-sucedido.
Entretanto, muitos acabam postergando o planejamento da aposentadoria por acharem que é complicado ou distante, mas quanto antes se começa a estruturar essa jornada, melhor será a fase da liberdade financeira. Mais importante do que trabalhar e guardar dinheiro é descobrir o propósito que te move e, principalmente, aonde você quer chegar. É muito comum encontrar pessoas que trabalham apenas para pagar as contas e, de fato, trabalhamos para isso, mas apenas para isso? Quando estabelecemos um propósito ou um sonho, nossos esforços se alinham à essa meta e, com planejamento e organização, alcançar essa conquista se torna mais fácil e viável. E a boa notícia é que planejar essa fase pode ser prazeroso e inspirador!

Opções para chegar lá

Uma abordagem comum no planejamento da aposentadoria é definir a renda desejada, calcular o montante necessário para sustentá-la e determinar os aportes mensais e o período necessário para alcançar esse objetivo. Porém esse é o trabalho do planejador financeiro. Conversar com um profissional da área para realizar esses cálculos, conhecer o perfil e montar o planejamento mais adequado e personalizado é o que te trará previsibilidade.
Nesse cenário, o mais apropriado é investir em ativos focados em crescimento, como títulos de dívidas bancárias, participações de empresas em crescimento e até imóveis. Revisões recorrentes e uma planilha de orçamento bem elaborada ajudam a manter o controle e a evitar surpresas. Só que a construção de uma aposentadoria satisfatória vai além do acúmulo de recursos financeiros. Envolve também cuidar da saúde, cultivar hobbies e manter uma vida social ativa para assim, dar significado à renda que será gerada no futuro.

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Ótimo! E quando chegarmos “lá”, quais são as formas de renda que substituirão a remuneração do trabalho? Existem diversas formas de garantir uma renda complementar na aposentadoria. A mais comum é a aposentadoria do INSS, que fornece um valor mensal com base no tempo de contribuição e salário médio.
Além disso, os juros de títulos de renda fixa, como títulos emitidos pelo governo (Tesouro Direto) ou por emissões privadas (CRIs, CRAs e Debêntures), podem oferecer uma fonte de renda passiva com baixo risco. Investir em imóveis ou fundos imobiliários para obtenção de aluguéis é outra estratégia popular que proporciona uma renda regular e estável. Por fim, dividendos de empresas privadas e de ações de companhias sólidas podem complementar a renda, além de permitir que o investidor participe dos lucros dos negócios.
Encarar a aposentadoria não como um ponto final, mas como o início de uma nova etapa, nos permite entender que o planejamento é, na verdade, um caminho para a liberdade. Planejar a aposentadoria vai além de estabelecer um saldo financeiro ou uma receita desejada; trata-se, sobretudo, de definir como você deseja viver essa fase, dando verdadeiro significado aos recursos que serão gerados.

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Ana Carolina Mafezoni

Ana Carolina Mafezoni é sócia da Valor Investimentos. Atua como assessora de investimentos (certificada pela Ancord). É formada em Engenharia Civil e Pós-Graduada em Finanças, Investimentos e Banking pela PUCRS

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