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Daniel Carraretto

Veja dicas de como juntar dinheiro e se aposentar mais cedo

Se você também sonha em antecipar a aposentadoria, algumas dicas podem te ajudar a não depender só do trabalho

Públicado em 

09 dez 2023 às 18:44

Colunista

Querer parar de trabalhar mais cedo é o sonho de muita gente. Se você também sonha com isso, algumas atitudes podem te ajudar a conseguir dinheiro e não depender só do trabalho. Aqui vão quatro dicas bem simples:
Estabeleça metas financeiras
Antes de começar a guardar dinheiro, é legal saber quanto você precisa ter na data em que pretende parar de trabalhar. Coloque uma meta e veja em quanto tempo você acha que consegue alcançá-la. Isso vai te ajudar a decidir quanto guardar e por quanto tempo.
Economize 
Parar de trabalhar cedo pode exigir que você abra mão de algumas coisas agora. Gaste só com o que é realmente necessário e tente economizar o máximo possível. Cada pequeno valor que você não gasta à toa é um passo para parar de trabalhar mais cedo.
Diversifique o dinheiro acumulado
Não é bom colocar todo o dinheiro no mesmo lugar. Vale diversificar seus investimentos em várias opções: renda fixa, fundos imobiliários, ações brasileiras, investimentos no exterior e até um pouquinho em criptomoedas. Isso reduz bastante o risco e a variação excessiva do dinheiro acumulado.
Foco em renda passiva
Quando você para de trabalhar, é bom ter dinheiro entrando sem precisar fazer nada, certo? Isso é chamado de renda passiva. Você pode conseguir esse dinheiro extra investindo em coisas que te dão dinheiro de volta, como aluguel de algum imóvel ou retorno de i investimentos. Ter várias formas de ganhar dinheiro sem fazer esforço te ajuda a ficar mais tranquilo e te permite apenas viver de renda.
Lembrando que parar de trabalhar mais cedo exige paciência e disciplina. Seguindo essas dicas, você pode chegar lá e aproveitar a vida sem depender só do trabalho.

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