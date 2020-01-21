"Deviam parar para pedir segurança nos ônibus", sugere leitor

Sindicalistas param ônibus na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Caíque Verli

protesto de rodoviários na manhã desta terça-feira contra o atraso no pagamento de salários e do plano de saúde por duas empresas (Tabuazeiro e Metropolitana) causou transtorno aos usuários, porque os manifestantes, além de fecharem as garagens das duas viações, também impediram que ônibus circulassem pela Av. Carlos Lindenberg, em Vila Velha, forçando o desembarque dos passageiros. A greve acabou no fim da manhã.

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Os leitores, no perfil de A Gazeta no Facebook, manifestaram suas opiniões. Os comentários foram plurais, com pessoas defendendo o direito de os motoristas pararem em função dos salários atrasados, assim como também sobraram críticas à forma que a paralisação se desenrolou. Abaixo, uma seleção desses pontos de vista:

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Seria interessante se fizessem paralisação pedindo segurança nos ônibus!!! (Weverton Redfield)

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Só assim pra poderem receber o que é de direito. Queria ver os que reclamam trabalharem e não receberem (Fernanda Miellychovitch)

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Depois que as pessoas perderam o dia de emprego, liberam. (Drack Tunes)

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Falta de respeito com a população! Se você está com problema com seu trabalho, resolva na sua empresa e não atrapalhe a vida de quem não tem nada a ver com isso . Não recebeu? Fica em casa! Dessa forma não atrapalha quem tem o seu emprego ir para o seu trabalho no seu carro particular, Uber, táxi... E quem depende do coletivo espera sua empresa ou patrão ir buscá-lo . (Danilo Oliveira)

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Parabéns para todos os governadores, que monopolizaram o transporte público, prejudicando toda população a deixando refém de um cartel. (Robson Gomes)

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Aí eles ferram a vida de todo mundo, nada contra, quer protestar, protesta! Mas não precisa prejudicar a vida das outras pessoas, porque não avisa nada a gente sai pra trabalhar e fica sem saber de nada. (Simone Braun)

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Falta de respeito é com quem trabalha, acorda de madrugada para trabalhar de motorista, cobrador e tem o seu salario atrasado. Sabem que o Sistema Transcol lucras milhões por mês? Você aceita ter seu salário atrasado todo mês? (Kátia Casciano)

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Parabéns, rodoviários!! Aproveitem e parem as outras empresas de ônibus também, deixando o povo sem opção e a pé... dou o maior apoio. (Katiuscia Curto)

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A população tem culpa do salário está atrasado??? Não vejo ninguém andando de graça... (Mary Thiengo)

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Momento inoportuno pra manifestação, o Estado do ES lamenta a destruição de nossos município vizinhos pela chuva e este sindicato de rodoviários protestando por dinheiro, orem por Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo, Vargem Alta, vítimas da chuva. (Maria José Buback)

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No dia em que a sociedade parar de colocar culpa no trabalhador e passar a cobrar das empresas de ônibus e dos aumentos de passagem, talvez o sistema melhore um dia. (Weslei Ventura Santana)

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Por que colocaram os ônibus em circulação? Por que não paralisaram nos terminais? Tô indignada! (Cris Ramires)

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Duas empresas não pagam e todas as outras param. Eitaaa Estado da bagunça! (Juliana Santana)

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