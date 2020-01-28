Desocupação de áreas de risco é medida inevitável de reconstrução

Cheia do Rio Itapemirim deixa bairros de Cachoeiro inundados Crédito: Bruna Hemerly

A decisão a ser tomada pelos gestores públicos das áreas mais afetadas pelas inundações neste janeiro é salomônica, mas não pode mais ser adiada: a retirada definitiva das casas em áreas de risco.

Não há reconstrução duradoura sem o devido reordenamento urbano, que será impopular entre aqueles que habitam as regiões mais próximas dos rios na mesma proporção em que será capaz de reduzir substancialmente os danos causados pelas chuvas.

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Iconha, Alfredo Chaves, Castelo e Mas os eventos climáticos das últimas semanas foram aterrorizantes demais para nenhuma medida significativa ser tomada. A população de cidades como Cachoeiro Iúna sentiu na pele a força das águas, tentando se adequar aos espaços disponíveis dentro da geografia urbana. Da forma como estão organizadas, essas cidades estarão sempre vulneráveis às inundações.

Uma nova estruturação ao longo dos leitos vai promover um equilíbrio, principalmente se associados a planos de desassoreamento e reflorestamento.

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São, até o momento, mais de 10 mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados , no Espírito Santo. É um revés da própria ocupação desordenada. Pela lógica, são números que tendem a se reduzir com a retirada de construções de áreas de risco e do leito complementar dos rios, que deveria estar livre para os períodos de cheias.

Não pode faltar coragem para esse reordenamento, é algo que precisa ser pactuado entre autoridades municipais, estadual e federal e a própria sociedade.

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