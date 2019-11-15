Desigualdade de renda é o grande desafio desses 130 anos de República

Combater a pobreza ainda é o desafio do Brasil Crédito: Agência Brasil

Nesta sexta-feira, o Brasil comemora 130 anos de proclamação da República. É o golpe mais festejado da história. Infla o sentimento pátrio. Afaga a nacionalidade. Com razão, Marechal Deodoro tornou-se o primeiro grande herói, pós-Colônia.

Mas, ainda hoje, temos problemas herdados da colonização. Um deles é a desigualdade que aflige os filhos da pátria amada. São muitas. Há abismos perversos e vergonhosos entre ricos e pobres, homens e mulheres, pretos e brancos etc. Até quando?

A desigualdade de renda coloca o Brasil como nono pior país do mundo na distribuição da moeda. É o que aponta o ranking elaborado pela ONU. Não surpreende essa colocação tão terceiro-mundista. Aqui, a parcela mais rica concentra 23% da renda, muito acima da média mundial de 12%. Metade da nossa população embolsa 90% da renda, enquanto a outra metade sobrevive (ou rasteja) com minguados 10%. Isso nos desmoraliza junto à comunidade internacional.

A disparidade de ganhos na nossa sociedade cresce há 17 trimestres consecutivos. A gravidade está expressa no Índice de Gini, que apura a diferença de renda entre ricos e pobres, e que subiu de 0,625 no último semestre do ano passado para 0,627 neste ano. Trata-se de uma medida que varia de 0 a 1 - ou seja, o zero indica igualdade total, e o um, à desigualdade completa, com apenas uma pessoa abocanhando toda a renda, e as demais não recebendo nada.

Segundo o Centro de Políticas Sociais da FGV, entre 2014, quando o país afundou na sua pior recessão, e 2017, quando saiu dela, tropegamente, a pobreza aumentou de forma avassaladora: 33%. Entre 2015 e 2018, a perda da renda média foi de 3,44%, tendo sido mais intensa entre os jovens e os menos escolarizados - o que evidencia a necessidade de melhorar a educação, notadamente a formação e a qualificação profissional. Aqueles com idade entre 15 e 19 anos sofreram redução de 20% nos ganhos; de 20 a 24 anos, 13%.

Veja que situação desencontrada. Falta mão de obra especializada em muitas atividades, no entanto, o desemprego é apontado como principal vilão do derretimento da renda. O IBGE calcula que no Espírito Santo, existem cerca de 230 mil pessoas fora do mercado de trabalho. Desse total, 58 mil buscam vagas há pelo menos dois anos. O desempenho pífio da indústria capixaba tem contribuído para essa situação.

Mesmo assim, no Espírito Santo, o contingente de pessoas vivendo abaixo da linha das linhas de pobreza e de extrema pobreza diminuiu em 2018, na comparação com o ano anterior. A pesquisa Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2019, divulgada pelo IBGE na semana passada, mostra que em 2017 (quando ainda eram muito fortes os efeitos da estiagem na cafeicultura), 21,2% da população capixaba encontravam-se em condição de pobreza, e 4,9% em extrema pobreza. No ano seguinte, as taxas recuaram para 20,8% e 4%, respectivamente. Pela definição do Banco Mundial, pobre é quem tem renda familiar per capita de até R$ 420 por mês. Quem recebe menos de R$ 145 mensais está abaixo da linha de pobreza. Que perspectivas tem um cidadão com esse ganho?