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ES tem mais de 825 mil pessoas abaixo da linha da pobreza

São pessoas que vivem com até R$ 409 por mês. A quantidade é equivalente à população de Vila Velha e Cariacica somadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 22:55

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 22:55

Panela vazia: 20,8% dos capixabas vivem abaixo da linha da pobreza Crédito: Fernando Madeira - 19/07/2019
Mais de 825 mil pessoas estão abaixo da linha da pobreza no Espírito Santo, ou seja, sobrevivem com até R$ 409 por mês. A quantidade é equivalente à população de Vila Velha e Cariacica somadas. É o que mostram os dados da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) divulgados nesta terça-feira (6)  pelo IBGE. Dentre eles, 39,6 mil vivem em Vitória
São consideradas abaixo da linha da pobreza as pessoas com rendimento diário menor a US$ 5,5, medida adotada pelo Banco Mundial em países em desenvolvimento como o Brasil. Para comparação - sem conversão direta e considerando a realidade local -, o IBGE considera que esse valor diário em dólares é correspondente a R$ 409 por mês, no caso do Espírito Santo. 

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O percentual de habitantes do Estado nessa condição caiu de 2017 para 2018, passando de 21,2% para 20,8%. Foi em 2016, no auge da crise econômica, que o Espírito Santo teve o maior índice dos últimos oitos anos: 22,5%. 
Ainda segundo o levantamento do IBGE, dentre as pessoas abaixo da linha da pobreza no Estado, cerca de 30% tem restrições à educação, ou seja, são crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos que não frequentam a escola ou com mais de 16 anos que não finalizaram o ensino fundamental. Mais de 31% vivem em residência sem acesso à internet. Dentre a população total, a falta de acesso à internet em casa é restrita para 16% das pessoas. 

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