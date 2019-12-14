Coronel Nylton na eleição em Vitória: "Não me preocupo com Assumção"

Exatamente. Inclusive, na PMES, nós modificamos as leis de promoção dos oficiais e praças. Eram leis antigas, da década de 1940, em que o único critério para a promoção era a antiguidade. Era como se você entrasse numa fila e esperasse o seu tempo. E isso gera zona de conforto, não gera eficiência. Então mudamos essa lei quando comandei a PMES, estabelecendo o mérito. É claro que a antiguidade é importante, mas não pode estar sozinha. É o anseio da sociedade, que quer gestores e funcionários eficientes. Para se ter eficiência, é preciso ter a meritocracia.