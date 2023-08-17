Videocast TecnoAgro: trabalho do Crea-ES garante alimentos de qualidade

Se os alimentos chegam frescos às mesas dos capixabas é porque os profissionais da agronomia trabalham diariamente em busca de oferecer o que há de melhor no campo para os consumidores. Entre as preocupações está a inserção de tecnologias e inovações que trazem benefícios para a produção, fortalecendo o agronegócio e movimentando a economia.
Esse foi o tema abordado pelo gerente de atendimento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), José Maria Cola dos Santos, no Videocast TecnoAgro, gravado durante o evento TecnoAgro 2023, realizado em Linhares, Norte do Estado. Confira no vídeo acima o videocast na íntegra da Cesan no TecnoAgro 2023.