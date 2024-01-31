Videocast: Loga, uma empresa 100% capixaba que conecta tecnologia e pessoas

Em tempos de tecnologia, onde a informação pode estar na palma da mão e em qualquer lugar, interagir e se conectar com o mundo ao nosso redor com qualidade é essencial para nosso desenvolvimento, seja ele pessoal, seja profissional. Pensando em estratégias para proporcionar uma experiência cada vez melhor com a internet, uma empresa 100% capixaba investiu em conexões mais avançadas em tecnologia de fibra óptica.
Você conhece a Loga Internet? Neste bate-papo da jornalista Elis Carvalho com o diretor da Loga, Antony Moreira, e com a Head de Experiência do Cliente, Maria Karolina Rangel, você vai entender como a empresa surgiu de uma startup em Linhares, há 9 anos, e hoje já atua em diversos municípios capixabas com a oferta de uma rede ultrarrápida, conquistando prêmios, entre eles o Marcas de Valor A Gazeta, na categoria "Internet".