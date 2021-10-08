Viana ganha novo loteamento com infraestrutura completa e lazer

A região tem fácil acesso à BR-101 e está bem próxima de Campo Grande, um dos principais polos comerciais de Cariacica. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

Bancos, praças, unidades de saúde, escolas e uma oferta de comércio e serviços completa. Quem está na saga de compra de um lote para construir a casa dos sonhos ou investir procura por uma boa localização e infraestrutura ao redor. Por esse motivo, o bairro Marcílio de Noronha, em Viana, tem atraído os olhares de investidores imobiliários e construtoras. Isso porque a região tem fácil acesso à BR-101 e está bem próxima de um dos principais polos comerciais de Cariacica, Campo Grande.

“O município tem apresentado grande desenvolvimento nos últimos anos devido à chegada de empreendimentos industriais. Empresas instalando galpões e condomínios logísticos tornaram Viana a bola da vez do mercado imobiliário, e Marcílio de Noronha desponta como o bairro mais desenvolvido da região”, afirma o gerente de vendas da Lotes CBL, Renato Ferreira.

Segundo ele, esses atrativos influenciaram o lançamento de mais um loteamento na região, o Bella Viana Park 2. Além do sucesso do empreendimento anterior, a boa inserção no núcleo urbano e as facilidades logísticas chamaram a atenção da loteadora.

Antes de tudo, Renato Ferreira conta que foram realizadas diversas pesquisas para entender as atuais demandas do mercado. Os resultados indicaram uma procura por terrenos espaçosos e é nisso que a CBL aposta nesse novo lançamento.

O Bella Viana Park 2 também conta com espaço de lazer com quadra de futebol. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

“Percebemos que os clientes têm buscado áreas maiores, principalmente, pós-pandemia. A casa foi ressignificada e isso alterou o padrão de construção para lotes com espaços abertos, quadras, áreas de lazer, piscinas e muito mais. Essa evolução no projeto já é um ponto diferencial do Bella Viana Park 2, que tem unidades a partir de 300 metros quadrados”, detalha o gerente de vendas.

Inserido em uma parte mais alta, o novo loteamento permite uma visão geral da região montanhosa e das paisagens ao redor. Com ruas abertas, ele está localizado na entrada do bairro, próximo ao centro comercial, e conectado ao Bella Viana Park, permitindo maior integração e mobilidade no bairro.

“É importante destacar que desde o lançamento dos lotes anteriores, há quatro anos, já houve uma valorização de 77%. Isso já nos dá uma dimensão do desenvolvimento do município e da melhoria da infraestrutura”, avalia Renato Ferreira.

Para quem ficou interessado, a CBL está oferecendo um desconto bônus de R$ 2.500 até o dia 30 de outubro. Além disso, o Bella Viana Park 2 tem entrada facilitada e parcelamento fixo em até 36 vezes sem juros. Os valores dos lotes são a partir de R$ 170 mil.

A CBL possui estruturas de estandes no local com maquetes, mas, para quem não pode visitar o loteamento, é possível solicitar o recebimento do material publicitário para conhecer os detalhes do lançamento.

O loteamento tem lotes a partir de 300 metros quadrados e será entregue com infraestrutura completa com pavimentação, rede de drenagem e esgoto, iluminação pública, água tratada e terrenos regularizados. Crédito: Lotes CBL/Divulgação

LOTES CBL