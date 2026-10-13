Um em cada 5 imóveis vendidos na Grande Vitória em 2026 é da Morar

A Morar Construtora foi a empresa do setor imobiliário que mais vendeu imóveis no primeiro semestre de 2026 na Grande Vitória. Segundo levantamento da própria construtora, um a cada 5 imóveis vendidos na região é da Morar. A construtora foi responsável pela venda de 491 unidades de um total de 2.310 no mercado de janeiro a junho, o equivalente a 21,3% das vendas residenciais brutas da região.





Essa análise foi feita com o cruzamento de dados do Indicador de Velocidade de Vendas (IVV) mensal e do Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) e os relatórios de vendas.





O segmento de maior destaque é o das unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que correspondeu a 91% de suas vendas no semestre. A Morar respondeu por 448 unidades das 1.185 unidades vendidas na Grande Vitória, o equivalente a 37,8% do mercado.





“A Morar encerrou junho com a segunda maior carteira de unidades em produção da Grande Vitória, com 2.676 imóveis em obra, correspondentes a 12,6% das 21.311 unidades em produção na região. Em área privativa, a empresa aparece na terceira posição, com 127 mil metros quadrados em produção”, acrescenta Filippe Vieira, diretor comercial da Morar.





O volume de obras também garantiu destaque nacional à construtora, que é atualmente a única capixaba a integrar o Ranking Intec das 100 maiores do Brasil em quantidade de metros quadrados de empreendimentos construídos ou em execução no ano anterior. A construtora registrou 179.583,52 m² de área de obras em andamento ou concluídas, entrando para o ranking anual das 100 maiores empresas do setor no Brasil pela nona vez consecutiva.