Um em cada 5 imóveis vendidos na Grande Vitória em 2026 é da Morar

A Morar Construtora foi a empresa do setor imobiliário que mais vendeu imóveis no primeiro semestre de 2026 na Grande Vitória. Segundo levantamento da própria construtora, um a cada 5 imóveis vendidos na região é da Morar. A construtora foi responsável pela venda de 491 unidades de um total de 2.310 no mercado de janeiro a junho, o equivalente a 21,3% das vendas residenciais brutas da região.
Essa análise foi feita com o cruzamento de dados do Indicador de Velocidade de Vendas (IVV) mensal e do Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) e os relatórios de vendas.
O segmento de maior destaque é o das unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que correspondeu a 91% de suas vendas no semestre. A Morar respondeu por 448 unidades das 1.185 unidades vendidas na Grande Vitória, o equivalente a 37,8% do mercado.
“A Morar encerrou junho com a segunda maior carteira de unidades em produção da Grande Vitória, com 2.676 imóveis em obra, correspondentes a 12,6% das 21.311 unidades em produção na região. Em área privativa, a empresa aparece na terceira posição, com 127 mil metros quadrados em produção”, acrescenta Filippe Vieira, diretor comercial da Morar.
O volume de obras também garantiu destaque nacional à construtora, que é atualmente a única capixaba a integrar o Ranking Intec das 100 maiores do Brasil em quantidade de metros quadrados de empreendimentos construídos ou em execução no ano anterior. A construtora registrou 179.583,52 m² de área de obras em andamento ou concluídas, entrando para o ranking anual das 100 maiores empresas do setor no Brasil pela nona vez consecutiva.
No acumulado do semestre, a Morar registrou um Índice de Vendas sobre Oferta (VSO) bruto de 55,1% no segmento econômico, superando a média do mercado regional para o mesmo perfil de imóvel, que ficou em 33,6%. Em Vila Velha, o VSO da empresa atingiu 74,1%, contra 30,2% do mercado local.
Entre os empreendimentos com maior absorção destacaram-se o condomínio Vista do Passeio, na Serra, com VSO de 88,9%, e o Vista dos Araçás, em Vila Velha, com 81,6%.
Já o Vista do Arvoredo, também na Serra, registrou média mensal de 31 vendas desde seu lançamento em março, acumulando 123 unidades e representando, isoladamente, 10,4% das vendas econômicas da região.
A velocidade de absorção impactou os níveis de estoque, informa a empresa. Enquanto o volume total de imóveis econômicos disponíveis na Grande Vitória subiu 18,9% no período, passando de 1.474 para 1.753 unidades, o estoque disponível da construtora recuou 13,2%, caindo de 493 unidades em janeiro para 428 em junho.
Segundo Vieira, essa diferença ocorreu devido ao ritmo de escoamento dos empreendimentos em carteira. “Tivemos um primeiro semestre de forte desempenho comercial, especialmente no segmento econômico. Mesmo com o aumento do estoque do mercado, conseguimos reduzir nossa oferta disponível, em função do ritmo de vendas dos nossos empreendimentos”, explica.
Para o segundo semestre de 2026, a construtora projeta colocar no mercado 712 novas unidades do segmento econômico, divididas entre Vila Velha e Serra. O plano prevê 256 unidades na primeira fase do Vista dos Colibris (Vila Velha), 200 unidades na segunda fase do Vista do Arvoredo (Serra) para outubro e mais 256 unidades na segunda fase do Vista dos Colibris em dezembro. A oferta programada equivale a 45% do volume total de 1.600 unidades econômicas lançadas na Grande Vitória durante o primeiro semestre.