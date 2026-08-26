Serra alcança a melhor nota em índice de Educação em 20 anos

“Desde o início da nossa gestão eu tenho dito que educação é a nossa prioridade. Por isso, recebemos o resultado do Ideb com muito orgulho, mas principalmente com a certeza de que estamos no caminho certo. Essa conquista histórica é consequência da nossa decisão de colocar a educação no centro do desenvolvimento da nossa cidade. Um avanço que representa o esforço diário de quem está dentro das nossas escolas e o compromisso da nossa gestão em garantir o melhor para nossas crianças e estudantes. Avançamos e vamos continuar avançando”, ressalta o prefeito.