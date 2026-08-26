Serra alcança a melhor nota em índice de Educação em 20 anos

A rede municipal de ensino da Serra alcançou os melhores resultados de sua série histórica no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Os dados de 2025, divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação, mostram avanço tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do Ensino Fundamental, com as maiores notas registradas pelo município nos últimos 20 anos.
Nos anos iniciais, a nota da rede municipal passou de 5,5, em 2023, para 5,9 em 2025. Já nos anos finais, o índice avançou de 4,5 para 4,9 no mesmo período. Os resultados também evidenciam a evolução da educação serrana ao longo das últimas duas décadas: em 2005, o município registrava nota 3,8 nos anos iniciais e 3,7 nos anos finais.
Para o prefeito Weverson Meireles, o resultado reflete a decisão de colocar a educação entre as prioridades da gestão e o trabalho desenvolvido diariamente nas unidades de ensino.
“Desde o início da nossa gestão eu tenho dito que educação é a nossa prioridade. Por isso, recebemos o resultado do Ideb com muito orgulho, mas principalmente com a certeza de que estamos no caminho certo. Essa conquista histórica é consequência da nossa decisão de colocar a educação no centro do desenvolvimento da nossa cidade. Um avanço que representa o esforço diário de quem está dentro das nossas escolas e o compromisso da nossa gestão em garantir o melhor para nossas crianças e estudantes. Avançamos e vamos continuar avançando”, ressalta o prefeito.
A Serra é a maior rede municipal de ensino do Espírito Santo, com quase 70 mil estudantes. Para o prefeito, o avanço do indicador representa um resultado construído coletivamente por profissionais da educação, estudantes e famílias.
“O maior Ideb da história da nossa rede municipal mostra que investir em educação é transformar o presente e abrir mais oportunidades para o futuro. Nada disso acontece sozinho. Esse resultado é construído por professores, pedagogos, diretores, merendeiras, equipes de apoio, estudantes e famílias que fazem a educação acontecer dentro das nossas escolas”, afirma Weverson.
Entre as iniciativas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação nos últimos dois anos está o Serra Educa Mais, programa voltado à recomposição das aprendizagens e ao fortalecimento das competências e habilidades esperadas para cada idade e etapa escolar.
Outra ação foi a Olimpíada Serra Educa Mais, que utilizou a gamificação como estratégia para estimular o desempenho dos estudantes, especialmente nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa. A Secretaria também realizou uma mobilização junto às escolas sobre a importância das avaliações externas, além de investir na formação dos profissionais da educação.
Segundo a secretária municipal de Educação, Mayara Candido, o resultado também está relacionado ao engajamento das equipes escolares na execução das ações e no acompanhamento dos estudantes.
“Especialmente o Serra Educa Mais e a Olimpíada fortaleceram o engajamento. E, além de tudo, precisamos mencionar também o trabalho das nossas equipes. Principalmente dos professores, pedagogos, coordenadores, diretores e demais profissionais que estão no dia a dia das escolas. Eles abraçaram as nossas iniciativas e fizeram a diferença na construção desse resultado”, destaca.
A gestão também nomeou mais de 1,5 mil novos professores efetivos aprovados em concurso público e elaborou um planejamento estratégico para a área, com a definição de ações e metas até 2028. Entre os objetivos estão ampliar a oferta de vagas, melhorar a aprendizagem, reduzir desigualdades, fortalecer a educação em tempo integral e combater a distorção idade-série.
Em 2025, o orçamento destinado à educação superou R$ 907,2 milhões. Já para 2026, a previsão é de R$ 953,1 milhões para ações em infraestrutura, ampliação da oferta de vagas, construção de novas unidades, valorização dos profissionais e reforço do quadro de docentes.
“Mais importante que o montante é colocar a educação no centro das decisões da cidade, estabelecer prioridades e ter compromisso para transformar esses recursos em oportunidades reais para nossas crianças e estudantes. Estamos investindo em infraestrutura, ampliando a oferta de vagas, construindo novas unidades, valorizando os profissionais e trazendo novos professores efetivos para a rede”, afirma o prefeito.
Para a secretária Mayara Candido, os resultados do Ideb representam avanços que vão além do desempenho registrado pelo indicador.
“Os números do Ideb representam muito mais do que uma nota. Eles traduzem histórias de aprendizagem e de um trabalho construído todos os dias dentro das nossas escolas. Esse resultado histórico mostra que, quando investimos na formação dos nossos profissionais, fortalecemos a gestão escolar e acompanhamos cada estudante de perto, a aprendizagem acontece”, enfatiza.
O resultado, segundo a secretária, também amplia a responsabilidade da rede para os próximos anos, com a continuidade dos investimentos em formação profissional, alfabetização, equidade, educação em tempo integral e políticas voltadas à garantia da aprendizagem.
“O resultado histórico nos deixa muito felizes, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Ele mostra que estamos no caminho certo e nos dá ainda mais força para continuar investindo na formação dos nossos profissionais, na alfabetização, na equidade, na educação em tempo integral e em políticas que garantam aprendizagem para todos”, completa.
Para Weverson, o principal significado do avanço está nas oportunidades que uma educação de qualidade pode gerar para cada estudante.
“No fim, o que queremos celebrar não é somente um índice maior. É a possibilidade de uma criança ler melhor, compreender o mundo, resolver um problema de matemática, descobrir uma nova habilidade, acreditar em si mesma e enxergar novos caminhos para o futuro. É isso que dá sentido ao nosso trabalho”, conclui.
Entenda o Ideb
Criado para medir a qualidade da educação básica no país, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica reúne informações sobre o fluxo escolar e o desempenho dos estudantes nas avaliações educacionais. O cálculo considera os dados de aprovação escolar coletados pelo Censo Escolar e as médias de desempenho obtidas no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), servindo como referência para o acompanhamento da qualidade do ensino nas redes públicas e privadas.