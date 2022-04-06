Sambão do Povo renovado terá iluminação especial e camarotes luxuosos

Um sambão do povo renovado, seguro e iluminado. Este será o cenário encontrado pelos foliões que vão acompanhar o Desfile das Escolas de Samba entre os dias 7, 8 e 9 de abril.
Após dois anos de inatividade, o palco de uma das maiores festas populares do Estado está de cara nova, desde a pintura até a iluminação.
Os novos camarotes simbolizam bem estas mudanças: as estruturas montadas, nunca antes usadas no Estado, são as mesmas presentes em eventos como Rock in Rio, Lollapalooza e no próprio Carnaval do Rio.
“São camarotes maiores, mais bonitos e que conseguem atender a mais pessoas. Realmente, ficaram do nível do Carnaval de Vitória, que hoje é o terceiro Carnaval mais importante do Brasil”, destaca o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Evandro Figueiredo.
Nos cinco maiores camarotes montados no Sambão, com localização privilegiada, haverá shows nacionais, open bar e diversas outras atrações. Mas o folião que desfilará ou acompanhará das arquibancadas também sentirá a diferença, a começar pela iluminação.
O Sambão recebeu 326 novos projetores com tecnologia LED: são 125 projetores de 200 W, 177 de 500 W e 24 de 1.000 W. Com a novidade, o nível de luminosidade melhorou em, aproximadamente, 20% na pista, trazendo uma economia de 55% do consumo de energia, de acordo com a Prefeitura de Vitória.
A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória realizou, ainda, ações de pintura das faixas amarelas das arquibancadas, manutenções na área externa do Sambão do Povo e ação tapa-buracos em todas as vias de acesso à passarela do samba. Além disso, equipes regularizaram a pavimentação asfáltica na área de entrada do Sambão.
Também foram intensificadas as ações de limpeza no local, com equipes realizando a lavagem das arquibancadas, dos camarotes e dos banheiros, da área de dispersão e de bueiros, além de outras ações.
SUSTENTABILIDADE EM FOCO
De olho na sustentabilidade, foram instaladas 50 novas lixeiras na região do Sambão, de forma a contribuir com o descarte correto dos resíduos.
Também foi firmada uma parceria entre Central de Serviços, Liga das Escolas de Samba e associações de catadores de reciclagem para que todos os materiais que forem descartados pelos foliões após os desfiles sejam direcionados para triagem e geração de renda para os associados, tornando, assim, o Carnaval de Vitória sustentável com a reciclagem desses materiais.
“Todas ações têm como objetivo trazer segurança, melhores condições de utilização do espaço durante o evento e facilidade no descarte correto dos resíduos produzidos pelos foliões”, explica o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim.
ECONOMIA EM ALTA
O Carnaval de Vitória vai movimentar no município mais de R$ 20 milhões e gerar ao menos 5 mil empregos diretos e indiretos, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Evandro Figueiredo.
“A cada R$ 1 investido, retornamos R$ 4 em impostos para a cidade. A expectativa é de receber 50 mil pessoas nos três dias de desfile. Já estamos com 80% dos hotéis esgotados”, completa.
SERVIÇO
CARNAVAL DE VITÓRIA
- Quando: 07, 08 e 09 de abril
- Onde: Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, em Vitória.
- Ingressos: https://lebillet.com.br/group/carnaval-de-vit%C3%B3ria-2022
ORDEM DOS DESFILES
- Dia 7 - Grupo B
- Unidos de Barreiros
- Independente de Eucalipto
- Mocidade Serrana
- União Jovem de Itacibá
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Dia 8 - Grupo A
- Independente de São Torquato
- Chega Mais
- Chegou O que Faltava
- Mocidade da Praia
- Rosas de Ouro
- Pega no Samba
- Império de Fátima
- Dia 9 - Grupo Especial
- Unidos de Jucutuquara
- Imperatriz do Forte
- Novo Império
- Independentes de Boa Vista
- Mocidade Unida da Glória
- Unidos da Piedade
- Grêmio Recreativo Andaraí
Reparos são realizados no Sambão do Povo para receber o Carnaval de Vitória
SAIBA MAIS: OS CAMAROTES
CAMAROTE P12
Dias:
08 e 09 de abril.
Local:
Setor D, Ala do Mar, ao lado do Recuo da Bateria, Sambão do Povo.
Atrações
Sexta: DJs Jess Benevides e Monia Lombardi, além dos cantores Maycon Sarmento e Felype Frazão e banda - serviço de bar pago à parte. Sábado: DJs Jess Benevides, Diogo, Babaloo e Naldo Benny - open bar.
Valores:
R$ 70 (meia/sexta); R$ 140 (inteira/sexta); R$ 350 (inteira/sábado) e R$ 400 (sexta e sábado).
Desconto:
Assinantes do Clube A Gazeta têm 15% de desconto no valor de ingresso de Combo (para os dias 8 e 9 de abril). Válido apenas para os 100 primeiros ingressos. Se você ainda não é assinante, pode fazer seu cadastro aqui.
Onde comprar:
No site lebillet.com.br e lojas Scala (Shopping Vitória e Praia da Costa).
CAMAROTE VIX
Dias:
08 e 09 de abril.
Local:
Setor G do Sambão do Povo.
Atrações:
Sexta: Jennifer, Taiana França e Bloco Bero (vendido separadamente) - serviço de bar pago à parte. Sábado: DJ Leandro Neto, Romulo & Theo, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado) - open bar de 10 horas e copo exclusivo.
Valores:
R$ 70 (meia/sexta); R$ 150 (meia/Bloco Bero/sexta); R$ 350 (1º lote/sábado/open bar); R$ 400 (2º lote/ combo sexta e sábado); R$ 450 (1º lote / combo sexta, sábado e Bloco Bero)
CAMAROTE PORTO
Dias:
08 e 09 de abril.
Local:
Setor A1 do Sambão do Povo.
Atrações:
Sexta: Arlindinho - open bar e open food. Sábado: ozes do Samba (intérpretes das escolas de samba do Rio) - open bar e open food.
Valores:
R$ 100 (crianças 4 a 10 anos/sexta); R$ 175 (crianças 4 a 10 anos/sábado); R$ 250 (sexta/lote 2); R$ 350 (sábado/lote 1) R$ 400 (combo sexta e sábado/lote 2 promocional).
CAMAROTE WOODS
Dias:
08 e 09 de abril.
Local:
No Setor A do Sambão do Povo.
Atrações:
Sexta: Pedro e William, DJ Gisele Dario e Flavinha Mendonça - serviço de bar pago à parte. Sábado: Pedro e Lucas, Leo Lima e Flavinha Mendonça - all inclusive.
Valores:
R$ 200 (sexta); R$ 450 (sábado); R$ 590 (combo sexta e sábado).
CAMAROTE PANELA DE BARRO
Dias:
08 e 09 de abril.
Local:
Setor J, em frente ao recuo da bateria.
Atrações:
Sexta: Testinha, Derick e Eduardo, além de DJs - serviço de bar pago à parte. Sábado: André Lellis, Lilian Lomeu e DJs - open bar.
Valores:
R$ 70 (meia/sexta); R$ 140 (inteira/sexta); R$ 300 (sábado); R$ 350 (combo sexta e sábado).