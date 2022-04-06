Sambão do Povo renovado terá iluminação especial e camarotes luxuosos

Nos cinco maiores camarotes montados no Sambão, com localização privilegiada, haverá shows nacionais, open bar e diversas outras atrações. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação

Um sambão do povo renovado, seguro e iluminado. Este será o cenário encontrado pelos foliões que vão acompanhar o Desfile das Escolas de Samba entre os dias 7, 8 e 9 de abril.

Após dois anos de inatividade, o palco de uma das maiores festas populares do Estado está de cara nova, desde a pintura até a iluminação.

Os novos camarotes simbolizam bem estas mudanças: as estruturas montadas, nunca antes usadas no Estado, são as mesmas presentes em eventos como Rock in Rio, Lollapalooza e no próprio Carnaval do Rio.

“São camarotes maiores, mais bonitos e que conseguem atender a mais pessoas. Realmente, ficaram do nível do Carnaval de Vitória, que hoje é o terceiro Carnaval mais importante do Brasil”, destaca o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Evandro Figueiredo.

Entre as ações realizadas está a de pintura das faixas amarelas das arquibancadas que ajudam a visualizar o caminho para passagem dos foliões. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação

Nos cinco maiores camarotes montados no Sambão, com localização privilegiada, haverá shows nacionais, open bar e diversas outras atrações. Mas o folião que desfilará ou acompanhará das arquibancadas também sentirá a diferença, a começar pela iluminação.

O Sambão recebeu 326 novos projetores com tecnologia LED: são 125 projetores de 200 W, 177 de 500 W e 24 de 1.000 W. Com a novidade, o nível de luminosidade melhorou em, aproximadamente, 20% na pista, trazendo uma economia de 55% do consumo de energia, de acordo com a Prefeitura de Vitória.

A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória realizou, ainda, ações de pintura das faixas amarelas das arquibancadas, manutenções na área externa do Sambão do Povo e ação tapa-buracos em todas as vias de acesso à passarela do samba. Além disso, equipes regularizaram a pavimentação asfáltica na área de entrada do Sambão.

Manutenções na área externa do Sambão do Povo e ação tapa-buracos em todas as vias de acesso à passarela do samba também foram realizadas pela administração municipal. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação

Também foram intensificadas as ações de limpeza no local, com equipes realizando a lavagem das arquibancadas, dos camarotes e dos banheiros, da área de dispersão e de bueiros, além de outras ações.

SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Para contribuir com o descarte correto dos resíduos, 50 novas lixeiras foram instaladas no Sambão do Povo. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação

De olho na sustentabilidade, foram instaladas 50 novas lixeiras na região do Sambão, de forma a contribuir com o descarte correto dos resíduos.

Também foi firmada uma parceria entre Central de Serviços, Liga das Escolas de Samba e associações de catadores de reciclagem para que todos os materiais que forem descartados pelos foliões após os desfiles sejam direcionados para triagem e geração de renda para os associados, tornando, assim, o Carnaval de Vitória sustentável com a reciclagem desses materiais.

“Todas ações têm como objetivo trazer segurança, melhores condições de utilização do espaço durante o evento e facilidade no descarte correto dos resíduos produzidos pelos foliões”, explica o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim.

ECONOMIA EM ALTA

O Carnaval de Vitória vai movimentar no município mais de R$ 20 milhões e gerar ao menos 5 mil empregos diretos e indiretos, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Evandro Figueiredo.

“A cada R$ 1 investido, retornamos R$ 4 em impostos para a cidade. A expectativa é de receber 50 mil pessoas nos três dias de desfile. Já estamos com 80% dos hotéis esgotados”, completa.

SERVIÇO

CARNAVAL DE VITÓRIA

Quando: 07, 08 e 09 de abril

07, 08 e 09 de abril Onde: Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, em Vitória.



Sambão do Povo, bairro Mário Cypreste, em Vitória. Ingressos: https://lebillet.com.br/group/carnaval-de-vit%C3%B3ria-2022



ORDEM DOS DESFILES

Dia 7 - Grupo B

Unidos de Barreiros



Independente de Eucalipto



Mocidade Serrana



União Jovem de Itacibá



Mocidade Serrana



Tradição Serrana



Dia 8 - Grupo A

Independente de São Torquato



Chega Mais



Chegou O que Faltava



Mocidade da Praia



Rosas de Ouro



Pega no Samba



Império de Fátima



Dia 9 - Grupo Especial

Unidos de Jucutuquara



Imperatriz do Forte



Novo Império



Independentes de Boa Vista



Mocidade Unida da Glória



Unidos da Piedade



Grêmio Recreativo Andaraí



Reparos são realizados no Sambão do Povo para receber o Carnaval de Vitória

SAIBA MAIS: OS CAMAROTES

CAMAROTE P12

Dias: 08 e 09 de abril. Local: Setor D, Ala do Mar, ao lado do Recuo da Bateria, Sambão do Povo. Atrações Sexta: DJs Jess Benevides e Monia Lombardi, além dos cantores Maycon Sarmento e Felype Frazão e banda - serviço de bar pago à parte. Sábado: DJs Jess Benevides, Diogo, Babaloo e Naldo Benny - open bar. Valores: R$ 70 (meia/sexta); R$ 140 (inteira/sexta); R$ 350 (inteira/sábado) e R$ 400 (sexta e sábado). Desconto: Clube A Gazeta têm 15% de desconto no valor de ingresso de Combo (para os dias 8 e 9 de abril). Válido apenas para os 100 primeiros ingressos. Se você ainda não é assinante, pode fazer seu Assinantes dotêm 15% de desconto no valor de ingresso de Combo (para os dias 8 e 9 de abril). Válido apenas para os 100 primeiros ingressos. Se você ainda não é assinante, pode fazer seu cadastro aqui Onde comprar: No site lebillet.com.br e lojas Scala (Shopping Vitória e Praia da Costa).

CAMAROTE VIX

Dias: 08 e 09 de abril. Local: Setor G do Sambão do Povo. Atrações: Sexta: Jennifer, Taiana França e Bloco Bero (vendido separadamente) - serviço de bar pago à parte. Sábado: DJ Leandro Neto, Romulo & Theo, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado) - open bar de 10 horas e copo exclusivo. Valores: R$ 70 (meia/sexta); R$ 150 (meia/Bloco Bero/sexta); R$ 350 (1º lote/sábado/open bar); R$ 400 (2º lote/ combo sexta e sábado); R$ 450 (1º lote / combo sexta, sábado e Bloco Bero) Onde comprar: No site lebillet.com.br

CAMAROTE PORTO

Dias: 08 e 09 de abril. Local: Setor A1 do Sambão do Povo. Atrações: Sexta: Arlindinho - open bar e open food. Sábado: ozes do Samba (intérpretes das escolas de samba do Rio) - open bar e open food. Valores: R$ 100 (crianças 4 a 10 anos/sexta); R$ 175 (crianças 4 a 10 anos/sábado); R$ 250 (sexta/lote 2); R$ 350 (sábado/lote 1) R$ 400 (combo sexta e sábado/lote 2 promocional). Onde comprar: No site lebillet.com.br

CAMAROTE WOODS

Dias: 08 e 09 de abril. Local: No Setor A do Sambão do Povo. Atrações: Sexta: Pedro e William, DJ Gisele Dario e Flavinha Mendonça - serviço de bar pago à parte. Sábado: Pedro e Lucas, Leo Lima e Flavinha Mendonça - all inclusive. Valores: R$ 200 (sexta); R$ 450 (sábado); R$ 590 (combo sexta e sábado). Onde comprar: No site lebillet.com.br

CAMAROTE PANELA DE BARRO