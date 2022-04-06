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Sambão do Povo renovado terá iluminação especial e camarotes luxuosos

Casa do samba capixaba recebeu mais de 300 novos projetores de LED. Camarotes gigantes, com shows nacionais, também serão uma atração à parte
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 abr 2022 às 18:22

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:22

Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
Nos cinco maiores camarotes montados no Sambão, com localização privilegiada, haverá shows nacionais, open bar e diversas outras atrações. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação
Um sambão do povo renovado, seguro e iluminado. Este será o cenário encontrado pelos foliões que vão acompanhar o Desfile das Escolas de Samba entre os dias 7, 8 e 9 de abril.
Após dois anos de inatividade, o palco de uma das maiores festas populares do Estado está de cara nova, desde a pintura até a iluminação.
Os novos camarotes simbolizam bem estas mudanças: as estruturas montadas, nunca antes usadas no Estado, são as mesmas presentes em eventos como Rock in Rio, Lollapalooza e no próprio Carnaval do Rio.
“São camarotes maiores, mais bonitos e que conseguem atender a mais pessoas. Realmente, ficaram do nível do Carnaval de Vitória, que hoje é o terceiro Carnaval mais importante do Brasil”, destaca o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Evandro Figueiredo.
Foto para conteúdo de marca, favor não usar.
Entre as ações realizadas está a de pintura das faixas amarelas das arquibancadas que ajudam a visualizar o caminho para passagem dos foliões. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação
Nos cinco maiores camarotes montados no Sambão, com localização privilegiada, haverá shows nacionais, open bar e diversas outras atrações. Mas o folião que desfilará ou acompanhará das arquibancadas também sentirá a diferença, a começar pela iluminação.
O Sambão recebeu 326 novos projetores com tecnologia LED: são 125 projetores de 200 W, 177 de 500 W e 24 de 1.000 W. Com a novidade, o nível de luminosidade melhorou em, aproximadamente, 20% na pista, trazendo uma economia de 55% do consumo de energia, de acordo com a Prefeitura de Vitória.
A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória realizou, ainda, ações de pintura das faixas amarelas das arquibancadas, manutenções na área externa do Sambão do Povo e ação tapa-buracos em todas as vias de acesso à passarela do samba. Além disso, equipes regularizaram a pavimentação asfáltica na área de entrada do Sambão.
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Manutenções na área externa do Sambão do Povo e ação tapa-buracos em todas as vias de acesso à passarela do samba também foram realizadas pela administração municipal. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação
Também foram intensificadas as ações de limpeza no local, com equipes realizando a lavagem das arquibancadas, dos camarotes e dos banheiros, da área de dispersão e de bueiros, além de outras ações.

SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Foto de conteúdo de marca, favor não usar.
Para contribuir com o descarte correto dos resíduos, 50 novas lixeiras foram instaladas no Sambão do Povo. Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória/Divulgação
De olho na sustentabilidade, foram instaladas 50 novas lixeiras na região do Sambão, de forma a contribuir com o descarte correto dos resíduos.
Também foi firmada uma parceria entre Central de Serviços, Liga das Escolas de Samba e associações de catadores de reciclagem para que todos os materiais que forem descartados pelos foliões após os desfiles sejam direcionados para triagem e geração de renda para os associados, tornando, assim, o Carnaval de Vitória sustentável com a reciclagem desses materiais.
“Todas ações têm como objetivo trazer segurança, melhores condições de utilização do espaço durante o evento e facilidade no descarte correto dos resíduos produzidos pelos foliões”, explica o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim.

ECONOMIA EM ALTA

O Carnaval de Vitória vai movimentar no município mais de R$ 20 milhões e gerar ao menos 5 mil empregos diretos e indiretos, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Evandro Figueiredo.
“A cada R$ 1 investido, retornamos R$ 4 em impostos para a cidade. A expectativa é de receber 50 mil pessoas nos três dias de desfile. Já estamos com 80% dos hotéis esgotados”, completa.

SERVIÇO

CARNAVAL DE VITÓRIA

ORDEM DOS DESFILES

  • Dia 7 - Grupo B
  • Unidos de Barreiros
  • Independente de Eucalipto
  • Mocidade Serrana
  • União Jovem de Itacibá
  • Mocidade Serrana
  • Tradição Serrana
  • Dia 8 - Grupo A
  • Independente de São Torquato
  • Chega Mais
  • Chegou O que Faltava
  • Mocidade da Praia
  • Rosas de Ouro
  • Pega no Samba
  • Império de Fátima
  • Dia 9 - Grupo Especial
  • Unidos de Jucutuquara
  • Imperatriz do Forte
  • Novo Império
  • Independentes de Boa Vista
  • Mocidade Unida da Glória
  • Unidos da Piedade
  • Grêmio Recreativo Andaraí

Reparos são realizados no Sambão do Povo para receber o Carnaval de Vitória

SAIBA MAIS: OS CAMAROTES

CAMAROTE P12

Dias:

08 e 09 de abril.

Local:

Setor D, Ala do Mar, ao lado do Recuo da Bateria, Sambão do Povo.

Atrações

Sexta: DJs Jess Benevides e Monia Lombardi, além dos cantores Maycon Sarmento e Felype Frazão e banda - serviço de bar pago à parte. Sábado: DJs Jess Benevides, Diogo, Babaloo e Naldo Benny - open bar.

Valores:

R$ 70 (meia/sexta); R$ 140 (inteira/sexta); R$ 350 (inteira/sábado) e R$ 400 (sexta e sábado).

Desconto:

Assinantes do Clube A Gazeta têm 15% de desconto no valor de ingresso de Combo (para os dias 8 e 9 de abril). Válido apenas para os 100 primeiros ingressos. Se você ainda não é assinante, pode fazer seu cadastro aqui.

Onde comprar:

No site lebillet.com.br e lojas Scala (Shopping Vitória e Praia da Costa).

CAMAROTE VIX

Dias:

08 e 09 de abril.

Local:

Setor G do Sambão do Povo.

Atrações:

Sexta: Jennifer, Taiana França e Bloco Bero (vendido separadamente) - serviço de bar pago à parte. Sábado: DJ Leandro Neto, Romulo & Theo, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado) - open bar de 10 horas e copo exclusivo.

Valores:

R$ 70 (meia/sexta); R$ 150 (meia/Bloco Bero/sexta); R$ 350 (1º lote/sábado/open bar); R$ 400 (2º lote/ combo sexta e sábado); R$ 450 (1º lote / combo sexta, sábado e Bloco Bero)

Onde comprar:

No site lebillet.com.br.

CAMAROTE PORTO

Dias:

08 e 09 de abril.

Local:

Setor A1 do Sambão do Povo.

Atrações:

Sexta: Arlindinho - open bar e open food. Sábado: ozes do Samba (intérpretes das escolas de samba do Rio) - open bar e open food.

Valores:

R$ 100 (crianças 4 a 10 anos/sexta); R$ 175 (crianças 4 a 10 anos/sábado); R$ 250 (sexta/lote 2); R$ 350 (sábado/lote 1) R$ 400 (combo sexta e sábado/lote 2 promocional).

Onde comprar:

No site lebillet.com.br.

CAMAROTE WOODS

Dias:

08 e 09 de abril.

Local:

No Setor A do Sambão do Povo.

Atrações:

Sexta: Pedro e William, DJ Gisele Dario e Flavinha Mendonça - serviço de bar pago à parte. Sábado: Pedro e Lucas, Leo Lima e Flavinha Mendonça - all inclusive.

Valores:

R$ 200 (sexta); R$ 450 (sábado); R$ 590 (combo sexta e sábado).

Onde comprar:

No site lebillet.com.br.

CAMAROTE PANELA DE BARRO

Dias:

08 e 09 de abril.

Local:

Setor J, em frente ao recuo da bateria.

Atrações:

Sexta: Testinha, Derick e Eduardo, além de DJs - serviço de bar pago à parte. Sábado: André Lellis, Lilian Lomeu e DJs - open bar.

Valores:

R$ 70 (meia/sexta); R$ 140 (inteira/sexta); R$ 300 (sábado); R$ 350 (combo sexta e sábado).

Onde comprar:

No site lebillet.com.br.

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