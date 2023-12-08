AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Conteúdo de Marca

Prefeitura da Serra realiza investimentos da ordem de R$ 1 bilhão

No ano em que comemora 467 anos, cidade tem recebido melhorias e grandes projetos em áreas como saúde, educação e infraestrutura

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 18:45

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 dez 2023 às 18:45
A Serra completa, neste mês de dezembro, 467 anos e o município tem muito o que comemorar. Cidade mais populosa do Espírito Santo, com mais de 520 mil habitantes, a Serra tem passado por grandes mudanças, trazendo melhorias para toda a sua população.
A prefeitura tem realizado grandes investimentos em todas as áreas, que chega a R$ 1 bilhão em ações que vão desde grandes obras estruturantes, passando pela saúde, educação e também atenção às micro e pequenas empresas.
Confira entrevista com o prefeito da Serra, Sergio Vidigal, que cita o andamento das ações e antecipa novidades para o município.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com o impacto da batida, o ônibus saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. A carga de café ficou espalhada pela pista.
Motorista de ônibus com 33 universitários morre após bater em caminhão na BR 259
Imagem de destaque
Ideb 2025: avanço das notas marca ranking do ensino fundamental II no ES
Senai oferece os cursos solicitados pelas empresas
Senai oferta mais de 1.000 vagas para jovens aprendizes no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados