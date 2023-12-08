Prefeitura da Serra realiza investimentos da ordem de R$ 1 bilhão

A Serra completa, neste mês de dezembro, 467 anos e o município tem muito o que comemorar. Cidade mais populosa do Espírito Santo, com mais de 520 mil habitantes, a Serra tem passado por grandes mudanças, trazendo melhorias para toda a sua população.

A prefeitura tem realizado grandes investimentos em todas as áreas, que chega a R$ 1 bilhão em ações que vão desde grandes obras estruturantes, passando pela saúde, educação e também atenção às micro e pequenas empresas.