Menu executivo é opção para quem quer almoço diferente em Vitória

Lagosta Thermidor é uma das especialidades da casa e está no cardápio à la carte Crédito: Restaurante Enseada Mediterrâneo/Divulgação

O Restaurante Enseada Mediterrâneo está com opções para quem deseja variar o cardápio do dia a dia, com menu executivo a R$ 48, de segunda a sexta-feira. Ao todo, são três opções diferentes de pratos, que são alterados a cada 15 dias, e vêm acompanhados de uma entrada e sobremesa.

A intenção, segundo a sócia do restaurante, Rosemeri Ferreira Sampaio, é dar uma opção mais acessível e diferenciada para quem geralmente almoça em self-service e busca algo mais refinado, mas que caiba dentro do orçamento da semana. “Queremos ser uma opção e referência para quem almoça diariamente na Enseada do Suá. Os pratos do menu executivo foram especialmente criados pelo chef Alexander Dias”, observa.

Além do menu executivo, o restaurante também tem opções a la carte, que podem ser escolhidas pelo cardápio fixo, incluindo dois pratos premiados, criados pela chef Luiza Sampaio, idealizadora do Enseada Mediterrâneo. Atualmente, a Luiza mora na Itália.

“Ela teve a ideia do restaurante, que abriu as portas em 2009. Sempre fomos muito bem avaliados. Inclusive, fomos premiados por um de nossos pratos mais elogiados e pedidos do restaurante: o medalhão de filé mignon ao vinho tinto com tomate recheado”, conta Rosemeri.

Risoto de carne seca com abóbora é uma das opções de pratos servidos no menu executivo do Restaurante Enseada Mediterrâneo Crédito: Restaurante Enseada Mediterrâneo/Divulgação

O prato é parte do menu atual e é feito com tomate inteiro recheado com risoto de queijo brie com rúcula e medalhão ao molho de vinho tinto. Outras opções são a pancetta suína pururucada com mousseline de batata baroa. Há também o Duo Gaúcho, feito especialmente para amantes de picanha, já que vem com 120 gramas da carne, 120 gramas de picanha de sol, ambas na chapa, acompanhadas de arroz, farofa e vinagrete.

E quem gosta de frutos do mar, pode se deliciar com uma das especialidades da casa: Lagosta Thermidor. Uma releitura do prato clássico, criado pelo chef francês Auguste Escoffier, que neste pedido pode ser individual ou para dividir com outra pessoa. Leva creme de leite, vinho branco, mostarda, queijo gruyére, massa fresca, tomate cereja, espinafre e claro, lagosta.

“Todos os nossos produtos são frescos e os pratos bem servidos. Somos de uma família de origem italiana e gostamos de muita fartura. O menu executivo, por exemplo, é muito bem servido. O mesmo para os demais pratos do nosso cardápio, que são bem fartos e irão satisfazer o cliente”, destaca Rosemeri.

O medalhão de filé mignon ao vinho tinto e tomate recheado é um das receitas premiadas desenvolvidas pela chef Luiza Sampaio. Crédito: Restaurante Enseada Mediterrâneo/Divulgação

O estabelecimento também possui uma adega de vinhos climatizada, com mais de 70 opções de rótulos para harmonizar com os pratos escolhidos. Além disso, há um estacionamento coberto para os clientes e o restaurante está preparado para receber as pessoas dentro dos protocolos sanitários relativos à pandemia do novo coronavírus.

“Temos um espaço amplo, bastante aconchegante e elegante e uma localização privilegiada. Funcionamos de domingo a sexta-feira, sendo que o menu executivo é servido apenas de segunda a sexta. Queremos que o Enseada Mediterrâneo se torne referência para o almoço na região”, finaliza Rosemeri.

Restaurante Enseada Mediterrâneo