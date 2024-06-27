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Conteúdo de marca

Marca de sal do ES percorre jornada inovadora em prol da qualidade

Há quase seis décadas no mercado, Sal Globo investe em melhorias na linha de produtos
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 jun 2024 às 09:05

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 09:05

Sal Globo
Onde tudo começa: Sal Globo é extraído das águas cristalinas do Atlântico em Areia Branca, Rio Grande do Norte Crédito: Sal Globo
Desde 1965, o Sal Globo se faz presente na mesa dos capixabas, temperando pratos, criando memórias afetivas e tornando-se um símbolo da tradição culinária do Espírito Santo. Mais do que um ingrediente, o produto se propõe a representar a qualidade, a confiança e a paixão de um tempero fornecido há quase seis décadas pela Brasisal Alimentos.
Segundo conta a diretora financeira da marca, Maria Izabel Braga Ferlin, a jornada do Sal Globo começa nas águas cristalinas do Oceano Atlântico, na cidade de Areia Branca, no Rio Grande do Norte.
"Ali, em salinas ambientalmente sustentáveis, a água do mar é evaporada sob o sol e os ventos constantes da região, um processo natural que minimiza o impacto ambiental e garante a alta qualidade do produto final."
Maria Izabel Braga Ferlin - Diretora financeira da Sal Globo
Aliás, a Sal Globo se orgulha de sua produção natural e sustentável. “A evaporação solar da água do mar utiliza pouca energia, reduzindo significativamente as emissões de carbono em comparação com outros métodos de produção de sal. A empresa investe constantemente em aprimorar suas tecnologias para diminuir ainda mais os impactos ao meio ambiente”, comenta Ferlin.

Memória afetiva

Na avaliação da diretora, o Sal Globo não é apenas um produto, mas também uma marca que se conecta com as pessoas em um nível emocional: “Ele está presente nos almoços em família, nas receitas da avó, nas férias na praia e em tantos outros momentos especiais. É por isso que se tornou mais do que um ingrediente, mas um símbolo da tradição capixaba e da memória afetiva do povo do Espírito Santo”.
E esse reconhecimento do público é cristalino. O Sal Globo é líder absoluto no Recall de Marcas A Gazeta. “Isso se deve à qualidade do produto, à confiança na marca e ao compromisso da empresa com seus clientes”, defende Maria Izabel Braga Ferlin.
Sal Globo
Maria Izabel Braga Ferlin mostra produtos do portfólio da marca: aceitação  Crédito: Sal Globo/Divulgação
Ainda na visão dela, o sucesso do produto só poderia ser resultado do trabalho dedicado de toda a equipe da Brasisal Alimentos. “Reconhecemos a importância dos colaboradores e investimos em capacitação e desenvolvimento do time para criar um ambiente de trabalho positivo e motivador”, aponta.

Inovação e responsabilidade

Olhando para o futuro, a Brasisal Alimentos investe em inovação para oferecer produtos que atendam às necessidades dos consumidores e contribuam para o desenvolvimento da comunidade.
Por esse motivo, a Brasisal Alimentos, reconhecendo as necessidades do mercado, ampliou seu portfólio de produtos para atender às expectativas dos consumidores mais exigentes.
Conheça alguns dos produtos inseridos recentemente no portfólio:
  • Sal Globo Parrilla: natural e temperado com sabores irresistíveis, perfeito para carnes grelhadas e churrasco.. 
    Sal Globo Rosa do Himalaia: produto saudável e com um toque gourmet.
    Flor de Sal Globo: oriunda de uma colheita artesanal, é produzida em pequenas quantidades. Também chamado de “a nata do sal”, é muito utilizado na culinária sofisticada e na confeitaria.
    Sal Globo Refinado em Embalagem Stand-Up: é o clássico Sal Globo Refinado, agora disponível em diversas opções — pote, saleiro, sachê, saquinho de um quilo e, agora, zip lock –, oferecendo praticidade e modernidade para o dia a dia na cozinha.
    Sal Globo Grill: é ideal para o churrasco tradicional, mas também atende a grelhados, assados, massas e outros pratos, realçando o sabor dos alimentos.
    Sal Globo Marinho: produto natural, atraente à medicina integrativa.
    Sal Globo Light: opção mais leve e saudável para quem busca reduzir o consumo de sódio.
Confiante no potencial do mercado e na qualidade de seus produtos, a Brasisal Alimentos promete continuar investindo na construção de uma nova refinaria, aumentando significativamente sua capacidade produtiva.
“Essa medida permitirá atender à crescente demanda por Sal Globo em todo o Brasil, consolidando ainda mais a presença da marca no mercado capixaba e nacional”, conclui a diretora financeira.

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