Marca de sal do ES percorre jornada inovadora em prol da qualidade

Onde tudo começa: Sal Globo é extraído das águas cristalinas do Atlântico em Areia Branca, Rio Grande do Norte Crédito: Sal Globo

Desde 1965, o Sal Globo se faz presente na mesa dos capixabas, temperando pratos, criando memórias afetivas e tornando-se um símbolo da tradição culinária do Espírito Santo. Mais do que um ingrediente, o produto se propõe a representar a qualidade, a confiança e a paixão de um tempero fornecido há quase seis décadas pela Brasisal Alimentos.

Segundo conta a diretora financeira da marca, Maria Izabel Braga Ferlin, a jornada do Sal Globo começa nas águas cristalinas do Oceano Atlântico, na cidade de Areia Branca, no Rio Grande do Norte.

"Ali, em salinas ambientalmente sustentáveis, a água do mar é evaporada sob o sol e os ventos constantes da região, um processo natural que minimiza o impacto ambiental e garante a alta qualidade do produto final." Maria Izabel Braga Ferlin - Diretora financeira da Sal Globo

Aliás, a Sal Globo se orgulha de sua produção natural e sustentável. “A evaporação solar da água do mar utiliza pouca energia, reduzindo significativamente as emissões de carbono em comparação com outros métodos de produção de sal. A empresa investe constantemente em aprimorar suas tecnologias para diminuir ainda mais os impactos ao meio ambiente”, comenta Ferlin.

Memória afetiva

Na avaliação da diretora, o Sal Globo não é apenas um produto, mas também uma marca que se conecta com as pessoas em um nível emocional: “Ele está presente nos almoços em família, nas receitas da avó, nas férias na praia e em tantos outros momentos especiais. É por isso que se tornou mais do que um ingrediente, mas um símbolo da tradição capixaba e da memória afetiva do povo do Espírito Santo”.

E esse reconhecimento do público é cristalino. O Sal Globo é líder absoluto no Recall de Marcas A Gazeta. “Isso se deve à qualidade do produto, à confiança na marca e ao compromisso da empresa com seus clientes”, defende Maria Izabel Braga Ferlin.

Maria Izabel Braga Ferlin mostra produtos do portfólio da marca: aceitação Crédito: Sal Globo/Divulgação

Ainda na visão dela, o sucesso do produto só poderia ser resultado do trabalho dedicado de toda a equipe da Brasisal Alimentos. “Reconhecemos a importância dos colaboradores e investimos em capacitação e desenvolvimento do time para criar um ambiente de trabalho positivo e motivador”, aponta.

Inovação e responsabilidade

Olhando para o futuro, a Brasisal Alimentos investe em inovação para oferecer produtos que atendam às necessidades dos consumidores e contribuam para o desenvolvimento da comunidade.

Por esse motivo, a Brasisal Alimentos, reconhecendo as necessidades do mercado, ampliou seu portfólio de produtos para atender às expectativas dos consumidores mais exigentes.

Conheça alguns dos produtos inseridos recentemente no portfólio:

● Sal Globo Parrilla: natural e temperado com sabores irresistíveis, perfeito para carnes grelhadas e churrasco..

● Sal Globo Rosa do Himalaia: produto saudável e com um toque gourmet.

● Flor de Sal Globo: oriunda de uma colheita artesanal, é produzida em pequenas quantidades. Também chamado de “a nata do sal”, é muito utilizado na culinária sofisticada e na confeitaria.

● Sal Globo Refinado em Embalagem Stand-Up: é o clássico Sal Globo Refinado, agora disponível em diversas opções — pote, saleiro, sachê, saquinho de um quilo e, agora, zip lock –, oferecendo praticidade e modernidade para o dia a dia na cozinha.

● Sal Globo Grill: é ideal para o churrasco tradicional, mas também atende a grelhados, assados, massas e outros pratos, realçando o sabor dos alimentos.

● Sal Globo Marinho: produto natural, atraente à medicina integrativa.

● Sal Globo Light: opção mais leve e saudável para quem busca reduzir o consumo de sódio.



Confiante no potencial do mercado e na qualidade de seus produtos, a Brasisal Alimentos promete continuar investindo na construção de uma nova refinaria, aumentando significativamente sua capacidade produtiva.