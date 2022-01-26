Mall na Praia da Costa amplia mix gastronômico com novos espaços

Inspirado em cantinas italianas e tradicional no bairro paulistano Jardins, o Pecorino Bar e Trattoria é nova opção no SPC Crédito: SPC/Divulgação

Adquirido pelo fundo de investimentos Vinci Shopping Centers FII, em um negócio de R$ 194 milhões, sacramentado em setembro de 2020, o Shopping Praia da Costa (SPC) vive uma nova fase e vem ampliando seu mix de lojas com a chegada de grandes marcas nacionais e internacionais, como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Live, Track & Field, Puket, Alphabeto, CS Club, CS Young, Carmen Steffens, Jef e Jorge Bischoff, que inauguraram as lojas no mall em 2021 e, agora, a expansão ocorre também na área de gastronomia.

O Shopping Praia da Costa inaugura três novas opções gastronômicas exclusivas. Além de muitas delícias, os restaurantes Pecorino, Nagairô e um winebar, estão previstos para iniciarem a operação até março e irão movimentar a economia capixaba.

O superintendente do SPC, Alcionei Tonin da Cunha, destaca que as operações revelam um novo momento para o shopping. “Os novos restaurantes vêm para complementar um mix gastronômico que já é conhecido por ser muito rico em opções, com restaurantes como Coco Bambu, Madero, Domus Itálica, Terra à Vista e Pizza Hut. Em 2022, haverá ainda novidades e investimentos previstos para todas as áreas do shopping, com foco em proporcionar ainda mais conforto aos clientes e novas experiências”, revela.

Entre as novas opções gastronômicas, o Pecorino Bar e Trattoria surgiu no Jardins, em São Paulo, inspirado nas cantinas italianas, e já conta com unidades por todo Brasil. Seu primeiro restaurante no Estado terá mais de 200m², e menu a la carte. Para os amantes da gastronomia japonesa, o Nagairô Sushi vai trazer um ambiente moderno com pratos criativos, que os tornaram uma das principais casas da culinária japonesa em São Paulo na atualidade.

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