Hospital do ES inova em diagnóstico por imagem com novos equipamentos

Com os novos equipamentos, os pacientes com próteses metálicas também poderão ser submetidos aos exames. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

O Hospital Santa Rita passou a disponibilizar, por meio do seu recém-inaugurado Complexo de Diagnóstico Avançado, exames de ultrassonografia disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana e feriados, além de tomografia computadorizada com inteligência artificial. As modernas máquinas para exames de tomografia chegaram ao hospital na primeira semana deste mês de junho e são as primeiras do Espírito Santo.

Além desses exames, no Complexo de Diagnóstico Avançado também são realizados raios X, mamografia e ressonância magnética. Todos contando com médico radiologista presente no local durante todo o plantão.

“Agora é possível realizar exames eletivos de imagem nos períodos diurno, noturno, finais de semana e feriados. O paciente que chegar em estado emergencial e precisar de exames de imagem, poderá realizá-los com mais agilidade, segurança e conforto”, informa o diretor-geral do Hospital, Carlos Clayton Lobato.

Ele reforça que para o atendimento eletivo é necessário que o paciente chegue ao Santa Rita com o pedido médico para a realização do exame desejado.

Os equipamentos adquiridos pelo Hospital Santa Rita proporcionam conforto, confiabilidade, acessibilidade, alta precisão e resposta clínica com credibilidade. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

As modernas máquinas para exames de tomografia computadorizada são a Aquilion Lightning SP e Aquilion Lightning SP Smart Ed, que possuem inteligência artificial em Deep Learning para reconstrução de imagens de tomografia computadorizada (AiCE). Elas também emitem doses de radiação mais baixas e reprodução de imagens com maior nitidez, proporcionando um exame com diagnósticos mais seguros e precisos para os pacientes.

De acordo com o radiologista Francisco Homero Coelho, médico coordenador do Complexo de Diagnóstico Avançado, com esses novos equipamentos, os pacientes com próteses metálicas também poderão ser submetidos aos exames. “Por possuírem tecnologia avançada, automaticamente os equipamentos corrigem os artefatos gerados sobre imagens adquiridas de pacientes com próteses metálicas. Além disso, proporcionam conforto, confiabilidade, acessibilidade, alta precisão e resposta clínica com credibilidade em uma única plataforma”, informa o radiologista.

Com as novas máquinas no Santa Rita, agora é possível realizar exames eletivos de imagem nos períodos diurno, noturno, finais de semana e feriados. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Os novos tomógrafos possuem 78 cm de abertura de túnel, o que significa ser 11% maior que os tomógrafos convencionais, dando mais conforto ao paciente e maior facilidade de posicionamento. Os exames serão mais rápidos, facilitando a realização com resultados clínicos ainda mais confiáveis.

As mesas desses equipamentos, acrescenta o médico, são mais largas, suportam até 220 kg sem prejudicar a movimentação, além de se moverem verticalmente para uma altura de até 31 cm do solo, permitindo maior acessibilidade para todos os perfis de pacientes (idosos, politraumatizados, obesos, pessoas com limitação de movimentos e cadeirantes).

No que diz respeito às informações a serem geradas para os médicos, os novos tomógrafos são capazes de oferecer a menor espessura de corte do mercado (0,5 mm) e a melhor resolução isotrópica, com alta sensibilidade, gerando a melhor resposta de dados para obtenção de imagens de alta resolução.

Os novos tomógrafos possuem 78 cm de abertura de túnel, o que significa ser 11% maior que os tomógrafos convencionais. Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

EXAMES ESPECÍFICOS REALIZADOS PELOS NOVOS TOMÓGRAFOS