Hortifruti Cachoeiro lidera a preferência do consumidor na região

Hortifruti Matriz, no bairro Guandu. Parceria com fornecedores locais permite uma entrega rápida, com menor impacto ambiental, além de fortalecer a economia da região Crédito: Hortifruti Cachoeiro/ Divulgação

À medida que a ciência comprova os benefícios, a questão da alimentação saudável torna-se cada vez mais relevante. Isso porque esse hábito proporciona uma melhor qualidade de vida tanto agora quanto no futuro. Um dos caminhos para alcançar esse objetivo é o consumo de alimentos frescos, in natura ou minimamente processados, de procedência confiável, como os vindos de produtores locais, além de outras regiões do Brasil e também importados.

Uma empresa que tem se destacado nesse setor é a Hortifruti Cachoeiro, especializada na comercialização de uma ampla variedade de produtos hortifrutigranjeiros. O local oferece diariamente frutas, verduras e legumes frescos, além de itens de açougue, padaria, lanchonete e restaurante, sendo uma referência na região há 39 anos. Tanto que foi a marca que ficou no topo da preferência dos consumidores no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com Ademar Possebom Pessini, um dos sócios da Hortifruti Cachoeiro, a diversidade de produtos atende a diferentes perfis de consumidores, desde os que buscam ingredientes básicos até aqueles que preferem refeições prontas e saudáveis.

Hortifruti Cachoeiro tem uma diversidade de produtos que atende a diferentes perfis de consumidores Crédito: Hortifruti Cachoeiro/ Divulgação

“Para garantir a segurança e o frescor dos alimentos, a reposição é feita rigorosamente, com controle de temperatura e armazenamento adequado. No setor de hortifruti, em especial, a renovação dos produtos acontece diariamente para que os clientes sempre encontrem alimentos frescos e de alta qualidade à disposição”, explica Possebom.

Além dessa preocupação com a qualidade dos produtos, a Hortifruti Cachoeiro também apoia pequenos produtores. “Nossa parceria com fornecedores locais permite uma entrega rápida, com menor impacto ambiental, além de fortalecer a economia da região”, complementa o sócio.

Compromisso social e ambiental

Esse compromisso da empresa com a sustentabilidade da economia local, abrange também a preservação ambiental. A Hortifruti Cachoeiro adota práticas sustentáveis, entre elas o uso eficiente de recursos naturais, como água e energia, e a redução do desperdício.

O relacionamento com a comunidade também é uma prioridade da Hortifruti. A empresa oferece serviços como entrega em domicílio e montagem de cestas personalizadas. “Estamos sempre buscando formas de tornar o atendimento mais eficiente e alinhado às necessidades dos consumidores”, destaca Possebom.

Para aprimorar constantemente a maneira que atendem o público, a Hortifruti Cachoeiro conta com uma equipe dedicada a ouvir sugestões e garantir a satisfação dos clientes, além de investir em treinamento contínuo dos colaboradores.

Ademar Possebom, um dos sócios da Hortifruti Cachoeiro, o reconhecimento do PGE é fruto do compromisso contínuo com a qualidade Crédito: Divulgação

Para Ademar Possebom, o reconhecimento como uma das marcas de maior destaque no setor de hortifrúti em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com 80,2% de lembrança na pesquisa do Prêmio Gazeta Empresarial 2024, é fruto do compromisso contínuo com a qualidade, o frescor dos produtos e a busca incessante por atender às expectativas dos clientes. “O nosso sucesso é resultado do trabalho dedicado de nossos colaboradores”, conclui.

História da Hortifruti Cachoeiro

Tudo começou em uma pequena banca de 2x2 metros, em 1970, que foi consolidada como Horto Comercial Cachoeiro, em 1985. Com o passar dos anos, expandiu sua oferta de produtos, tornando-se uma das marcas mais lembradas no setor de hortifruti da região, sem perder seus valores e a proximidade com os clientes.

Hoje, existem três unidades da Hortifruti Cachoeiro: a matriz, no bairro Guandu; a filial, no Bairro Gilberto Machado; e a anexa ao supermercado Sempretem.

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