Faculdade do ES investe em tecnologias para cursos na área da Saúde

Na Emescam, os alunos têm acesso a um ensino que valoriza a compreensão do impacto deles na sociedade Crédito: Marlon Vianna Ghirardelli

Pensar em educação, é também pensar em tecnologia. Até porque com o mundo cada vez mais conectado, investir em ferramentas que auxiliem no aprendizado dos alunos já é uma realidade para diversas instituições de ensino. E esse é justamente o atual propósito da Emescam, que definiu o incentivo à inovação como uma de suas prioridades.

O objetivo é conciliar a tradição da faculdade com novas tecnologias educacionais a fim de tornar o ensino ainda mais dinâmico, conforme explica a diretora acadêmica Cláudia Câmara. Segundo ela, a instituição elaborou o seu planejamento estratégico para os próximos anos e uma das ações está direcionada aos cursos de Enfermagem e Fisioterapia, por meio do projeto Emescam+.

Cláudia explica que a ideia não é apenas inserir novas tecnologias no processo de aprendizagem, mas também torná-lo mais interativo. “Nosso diferencial é priorizar as atividades práticas. Então, temos um projeto de inovação para que o modelo de ensino, já tradicional, acompanhe os avanços que temos percebido na área.”

Outro ponto de destaque é a aquisição de um novo e moderno Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que pode ser utilizado para disponibilizar conteúdos complementares, como ebooks e vídeos, por exemplo.

“Para 2023, também pensamos na criação do EmescamLab, um laboratório de tecnologias educacionais para dar subsídio aos nossos professores, ao mesmo tempo que possibilitará a inserção mais ativa da faculdade no ecossistema de inovação capixaba”, destaca Cláudia Câmara.

A diretora acadêmica Cláudia Câmara explica que a ideia não é apenas inserir novas tecnologias no processo de aprendizagem, mas também torná-lo mais interativo Crédito: Emescam/Divulgação

COMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO

A pesquisadora e atual coordenadora do curso de Enfermagem da Emescam, Italla Bezerra, ressalta a importância de discutir as novas modelagens do curso por meio de uma proposta de ensino em que as tecnologias possam complementar a formação do aluno. Isso deve proporcionar ainda mais protagonismo aos estudantes nesse processo de aprendizagem.

“Não há uma substituição de disciplinas teóricas, mas sim uma complementação da formação com pesquisas, relatórios, leitura de artigos. É por meio desses mecanismos que conseguimos fortalecer o papel do professor como facilitador e reforçar a formação com excelência e qualidade de profissionais da área da saúde para o mercardo”, pontua.

A pesquisadora e atual coordenadora do curso de Enfermagem da Emescam, Italla Bezerra, ressalta a importância de discutir as novas modelagens do curso Crédito: Emescam/Divulgação

NOVO PERFIL DE ALUNOS

Tudo isso, principalmente, porque o tipo de aluno também mudou. De acordo com a coordenadora do curso de Fisioterapia da Emescam, Mariangela Braga Pereira, hoje, o uso de computador, celular e dispositivos eletrônicos é muito maior por parte de toda a população.

“Queremos proporcionar a vivência teórica, mas com aspectos atualizados por meio de uma nova velocidade na informação. Também garantimos mais de 50% do curso em atividades práticas desde o primeiro período, dentro do nosso hospital, enfermaria, clínicas e em nossos ambientes de ensino”, reforça.

De acordo com a coordenadora do curso de Fisioterapia da Emescam, Mariangela Braga Pereira, hoje, o uso de computador, celular e dispositivos eletrônicos é muito maior por parte de toda a população Crédito: Emescam/Divulgação

VEST 2023/1

A Emescam está com inscrições abertas, até o dia 17 de novembro, para os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social. As provas serão aplicadas no dia 18 de novembro e mais informações podem ser consultadas no site da faculdade.