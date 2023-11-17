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Faculdade do ES integra estatística, economia e gestão ao curso de Direito

Com o objetivo de formar profissionais completos e preparados para o mercado, a Fucape incorporou o mundo business no curso de Direito. Vestibular está com as inscrições abertas
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

17 nov 2023 às 18:09

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 18:09

Faculdade do ES integra estatística, economia e gestão ao curso de Direito
Pensando justamente em formar esse profissional completo, a Fucape Business School fez inovações no curso de Direito Crédito: Fucape/Divulgação
O mercado está cada vez mais exigente e os profissionais precisam chegar preparados para exercerem não só uma função específica, mas também outras atividades que fazem parte do escopo de trabalho. Na área do Direito, por exemplo, aqueles que possuem conhecimento em negócios saem na frente.
Pensando justamente em formar esse profissional completo, a Fucape Business School fez inovações no curso de Direito. Agora, a Jurimetria faz parte da formação dos alunos, um campo emergente que aplica estatística ao Direito, permitindo análises quantitativas precisas nos processos judiciais e nos escritórios de advocacia.
De acordo com o professor e coordenador de Direito da Fucape, Rogério Dias Correia, essa abordagem, que se apoia fortemente na tecnologia e softwares jurídicos, possibilita decisões mais embasadas por meio do cruzamento de dados estatísticos, trazendo uma visão mais precisa e fundamentada para o campo do Direito.
Além da Jurimetria, os alunos contam com disciplinas de Finanças, Gestão e Contabilidade, que permitem a ligação do Direito ao mundo corporativo.

Inovação na prática

Outro diferencial da Fucape é que os alunos têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos da sala de aula de forma prática. Isso porque os estudantes são estimulados a resolverem desafios reais de startups e empresas. Segundo Rogério, essas iniciativas são realizadas por meio do Hub de Inovação da instituição, o que também contribui para uma formação atualizada com as demandas do mercado.
Faculdade do ES integra estatística, economia e gestão ao curso de Direito
Outro diferencial da Fucape é que os alunos têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos da sala de aula de forma prática Crédito: Fucape/Divulgação
“A teoria é muito importante e na Fucape é uma prioridade, mas o que eu também vejo como destaque no nosso curso de Direito é o espaço para a prática. Por sermos um curso integral, nós temos esse espaço e tempo para que os estudantes possam aplicar o que foi aprendido em sala”, completa o coordenador.
Faculdade do ES integra estatística, economia e gestão ao curso de Direito
Rogério Dias é Doutor em Direito e Coordenador do Curso de Direito da Fucape Crédito: Fucape/Divulgação

Sobre a Fucape

A Fucape Business School está entre as 5 melhores instituições de ensino superior do Brasil e possui nota máxima no MEC.
As provas para o vestibular 2024/1 serão realizadas no dia 26 de novembro e os candidatos concorrem a bolsas para estudar na instituição.
Além do curso de Direito, a Fucape também oferece as graduações em Administração, Ciência de Dados, Contador Global e Economia. Também há cursos de pós-graduação (MBA, Mestrado e Doutorado).

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