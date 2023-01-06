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Faculdade de Direito do ES aposta nas soft skills para formar profissionais completos

Além de excelência técnica, FDV fortalece o desenvolvimento de habilidades interpessoais em seus alunos por meios de atividades práticas e programas especiais
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 jan 2023 às 18:07

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 18:07

Branded FDV
Desde 2003, a FDV institucionalizou a adoção de atividades práticas nas disciplinas do curso de Direito como estratégia pedagógica Crédito: FDV/Divulgação
Profissionais proativos e emocionalmente fortes, com qualidades que vão muito além da área jurídica. Esta é a formação proposta pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). A instituição de ensino tem direcionado esforços para o desenvolvimento das soft skills em seus alunos por meio de estratégias metodológicas e programas especiais.
O termo inglês soft skills se refere a habilidades comportamentais relacionadas à maneira como se lida com o outro e, ao mesmo tempo, com as próprias emoções. Quanto mais positivamente o profissional consegue lidar com essas situações ambientais e psicológicas, maiores são suas soft skills.
“As soft skills ou habilidades interpessoais são fundamentais para um bom desempenho no mercado de trabalho. Além de saber fazer, é importante que o profissional do Direito saiba lidar com pessoas, administrar conflitos, agir sobre os conhecimentos, sempre em busca de alternativas para melhorar a realidade”, destaca Ivana Bonesi, professora e coordenadora adjunta do curso de graduação em Direito.
Desde 2003, a FDV institucionalizou a adoção de atividades práticas nas disciplinas do curso de Direito como estratégia pedagógica. Iniciou-se, naquela época, a sistematização e o aperfeiçoamento de experiências pedagógicas já desenvolvidas pelo corpo docente. Bonesi explica que os professores foram desafiados a, ao lado de suas aulas expositivas, intensificarem o desenvolvimento de atividades que exigissem dos alunos uma postura ativa, de análise, raciocínio, reflexão e solução de problemas.
A partir dessa iniciativa, segundo a coordenadora, cresceu, institucionalmente, a certeza de que o desenvolvimento de competências e habilidades nos estudantes, o saber fazer, era tão importante quanto o acúmulo de conhecimentos teóricos. Consequentemente, as atividades práticas, que promovem o desenvolvimento das soft skills, cresceram em número e qualidade.
Professora Ivana Bonesi, da FDV
Ivana Bonesi, professora e coordenadora adjunta do curso de Direito da FDV, destaca que as habilidades interpessoais são fundamentais para um bom desempenho no mercado de trabalho. Crédito: Divulgação/ FDV
“A formação proporcionada pela FDV fomenta o desenvolvimento de competências vitais para o mercado de trabalho e exige mudança de postura dos atores do processo educacional. O aluno é constantemente desafiado pelo professor a se aprimorar, por meio do conhecimento e do desenvolvimento das suas habilidades interpessoais, especialmente em um mundo hiperconectado”, completa.
O professor de graduação e juiz, Rodrigo Cardoso, tem a possibilidade de levar aos alunos, em sua prática diária, reflexões acerca do tema. Para ele, o desenvolvimento das soft skills é um diferencial para a formação de profissionais completos.
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Rodrigo Cardoso: "Percebemos que as habilidades interpessoais e emocionais são muito mais importantes do que o conjunto de habilidades técnicas sozinho" Crédito: FDV/Divulgação
“No mercado, há graduados muito bem preparados em termos de capacitação técnica, mas que sofrem inúmeras angústias quando lidam com a realidade do mercado no Direito. Percebemos que as habilidades interpessoais e emocionais são muito mais importantes do que o conjunto de habilidades técnicas sozinho.”
Bruno Milhorato Barbosa, egresso do curso de Especialização em Direito do Trabalho e participante do Programa Essential Skills, comemora ter tido a possibilidade de se preparar, em todos os âmbitos, para o sucesso profissional e a realização pessoal.
“Saber que existem múltiplas inteligências e que o gerenciamento das emoções nos torna mais centrados em nossas competências, reduz a ansiedade e expectativas em ser o que esperam de nós. Dessa forma, podemos nos sentir mais seguros e realizados. A FDV oferece o conteúdo sobre soft skills, que contribui com o desenvolvimento do autoconhecimento, para que o aluno possa guiar sua carreira com mais consciência”.

In Self e Essential Skills

Para melhor explorar o tema, a FDV desenvolve dois programas específicos. Tratam-se do In Self e Essential Skills, lecionados pelas professoras e treinadoras comportamentais Flávia Vicente e Elaine Malagoli.
O programa In Self é voltado para alunos que estão iniciando o caminho da graduação em Direito na FDV. Durante os encontros, os alunos têm contato com oficinas de maneiras lúdicas, em forma de jogos, de forma a desenvolver as habilidades propostas.
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Bruno Barbosa: "A FDV oferece o conteúdo sobre soft skills, que contribui com o desenvolvimento do autoconhecimento" Crédito: FDV/Divulgação
“A primeira das habilidades que desenvolvemos é o autoconhecimento. Neste mundo tão corrido e desafiador, é fundamental entender quem somos e para onde vamos. Ainda mais em uma faculdade e em uma área de tanta entrega como o Direito”, descreve a professora Flávia Vicente.
Entre os temas abordados, outro destaque é a inteligência emocional. “Todos os estudos técnicos validam que a emoção é primordial para um profissional de sucesso. Ela deve ser bem manejada para o não-adoecimento”, diz.
Com o sucesso do In Self, a FDV percebeu a importância de levar o programa para os pós-graduados e criou, em 2020, a primeira turma do Essential Skills.
“A primeira turma, em 2020, teve 100 alunos que puderam ter contato com um conteúdo tão rico e importante. Profissionais que já estão no mercado e entendem que desenvolver essas habilidades é importante para serem bem-sucedidos. Na FDV, temos o objetivo de formar profissionais completos.”

Conheça algumas soft skills

01

Autoconhecimento

Capacidade de olhar para si e reconhecer fortalezas e desafios.

02

Inteligência Emocional

Reconhecer e lidar com as próprias emoções e com as emoções do outro.

03

Resiliência

Lidar com problemas de modo assertivo e se adaptar a situações adversas.

04

Comunicação assertiva

A comunicação é muito importante em diferentes funções, porém, dependendo da forma como ela é feita, pode-se incitar ou apaziguar conflitos.

05

Pensamento criativo

É a criatividade que nos permite inovar e buscar melhorias e soluções em todos os âmbitos de um negócio.

06

Flexibilidade

Profissionais que saibam se reinventar. Novas demandas surgem a cada dia, tanto para futuros desafios quanto para cargos já em vigência.

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