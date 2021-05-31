Esvaziadores de gordura são tendência atual para emagrecer a face

Segundo a dermatologista Karina Mazzini, o procedimento é realizado em consultório, sem cortes, e os resultados são naturais. Crédito: Cloves Louzada/Divulgação

Hoje não é necessário “entrar na faca” para dar uma repaginada no rosto. As substâncias lipolíticas são capazes de reduzir ou esvaziar bolsas de gordura localizada e proporcionar efeito de esculpir contornos da face, assim como tratar papada, queixo duplo e bochechas volumosas.

"Nos últimos anos, a procura por procedimentos estéticos não-cirúrgicos cresceu muito. Os avanços tecnológicos permitem resultados cada vez mais naturais, menos invasivos, preventivos e com rápida recuperação”, afirma a dermatologista Karina Mazzini.

O procedimento é realizado em consultório, sem cortes, e os resultados são naturais. As substâncias esvaziadoras de gordura são aplicada localmente, de maneira injetável, e são capazes de reduzir gordura localizada facial, dar firmeza à pele, além de esculpir e definir os traços do rosto de forma leve e natural.

"O tratamento é dividido em sessões de poucos minutos e o número de aplicações é determinado pelo médico, após avaliação individual. Para quem sente muita dor, é possível utilizar anestesia local”, explica a médica. Os resultados começam a aparecer a partir de 20 dias.

Segundo Karina, o efeito é sempre criar leveza ao rosto, esvaziar ou reduzir volume de bochechas pesadas, criar efeito de sombra e destacar o contorno do rosto e do pescoço. A novidade também é indicada para redução da gordura de pequenas áreas corporais.